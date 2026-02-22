In questi giorni sul web si è parlato molto di Cristiana Anania e delle critiche che ha ricevuto per i contenuti che ha pubblicato e in cui è apparsa senza trucco. L'ex tronista di Uomini e donne è intervenuta per definire "cattive" le persone che l'hanno attaccata sul suo aspetto, ma le parole più dure le ha usato Ernesto Passaro quando ha invitato questi hater a guardarsi allo specchio prima di giudicare gli altri.

Gli attacchi all'ex tronista di Uomini e donne

A poco più di un mese dalla fine della sua esperienza a Uomini e donne, Cristiana è stata presa di mira da alcuni hater.

"Sei irriconoscibile senza trucco" e "Il trucco fa miracoli" sono solo alcune delle frecciatine che l'ex tronista ha ricevuto sui social e alle quali ha deciso di rispondere.

In un video nel quale si è mostrata volontariamente struccata, infatti, la giovane si è rivolta a tutte quelle persone che non hanno perso l'occasione per criticarla per il suo aspetto.

"Ma dov'è la solidarietà femminile? So che il trucco aiuta, ma non penso di essere così brutta. Mi rattrista che sono soprattutto le donne a sputare veleno e ad essere cattive con le altre donne. Comunque, se non vi piaccio potete premere il tasto non mi interessa e non vi appaio più", ha detto Anania su web.

L'intervento di Ernesto

Le critiche che ha ricevuto Cristiana non sono piaciute affatto al suo fidanzato, che ha deciso di intervenire con un lungo sfogo su Instagram.

"Poter esprimere un'opinione non vuol dire sentirsi in dovere di offendere. Lei è forte, ma ci sono tante ragazze più fragili che stanno male per commenti del genere. So che non la smetterete, ma guardatevi allo specchio prima di giudicare gli altri", ha scritto Ernesto sui social.

Amore a gonfie vele fuori dagli studi di Uomini e donne

Ernesto e Cristiana sono fidanzati da poco più di un mese, ma sono già tanti i progetti che stanno facendo per il loro futuro insieme.

Come hanno raccontato a Verissimo e sui social, gli ormai ex protagonisti di Uomini e donne si sentono pronti a fare un passo molto importante: la convivenza.

La tronista e il corteggiatore sono innamoratissimi, e ciò si evince anche dai tanti contenuti romantici che pubblicano ogni giorno su Instagram.