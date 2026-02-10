Una parte della puntata di Uomini e donne del 10 febbraio è stata monopolizzata da uno sfogo di Gemma Galgani. Frustrata dalle critiche e dai "no" di Mario Lenti, la dama si è detta pronta ad abbandonare il programma definitivamente, ma le anticipazioni degli appuntamenti che andranno in onda nei prossimi giorni svelano che non lo farà.

Lo sfogo negli studi di Uomini e donne

Nelle ultime puntate Gemma si è mostrata disperata e un po' sopra le righe, tant'è che molti fan di Uomini e donne sono rimasti sorpresi dal comportamento che ha avuto in studio.

Il 10 febbraio, inoltre, è andato in onda il duro sfogo che la dama ha avuto dopo aver discusso con Tinì Cansino e altri componenti del cast fisso della trasmissione di Canale 5.

"A questo punto è meglio se vado via. Se pensate che sono falsa, torno a casa", ha detto la storica protagonista del trono Over in un momento di grande sconforto.

Gli spoiler delle prossime puntate

Se qualche fan di Uomini e donne ha pensato che Gemma potesse lasciare davvero il programma dopo questo sfogo, dovrà ricredersi immediatamente: le anticipazioni delle prossime puntate, infatti, svelano che la dama non abbandonerà il parterre.

L'avventura di Galgani nel dating-show continuerà, ma Maria De Filippi le darà meno spazio: dopo essere stata protagonista delle dinamiche dell'ultimo periodo, la 76enne finirà un po' nell'ombra e si accomoderà al centro dello studio solo un paio di volte per conoscere nuovi aspiranti corteggiatori.

Il parere condiviso dai telespettatori

Il comportamento di Gemma nelle ultime puntate ha lasciato senza parole sia chi era in studio che la gente a casa, infatti sui social si possono trovare tantissimi commenti di utenti che pensano che la cosa migliore per lei sarebbe quella di prendersi una pausa da Uomini e donne.

"Secondo me dovrebbe consultare uno psicologo molto bravo", "Non se ne può più delle sue sceneggiate", "Dovrebbero mandarla via, è diventata insopportabile", "Mi sto vergognando per lei, come fa a non accorgersi che è ridicola?", "Una terapia non le farebbe male", si legge su X nel giorno in cui Galgani ha minacciato di abbandonare per sempre il dating-show.