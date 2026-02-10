Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Alonso apparirà molto preoccupato quando Eugenia scomparirà improvvisamente dalla tenuta. La madre di Curro si recherà in carcere a trovare la sorella Cruz.

Leocadia e Lorenzo avvelenano Eugenia con del laudano

Eugenia ritornerà a La Promessa miracolosamente guarita grazie alle cure di Ignacio, che riuscirà a farla uscire dal sanatorio interrompendo le sevizie a cui era stata sottoposta per anni da Lorenzo. La donna deciderà di ribellarsi al marito, facendo leva sul figlio adottivo Curro.

Leocadia, nel frattempo, stringerà un'alleanza con Lorenzo, iniziando a somministrare piccole dosi di laudano a Eugenia per farla impazzire. Allo stesso tempo, la madre di Curro esprimerà il desiderio di recarsi a fare una visita a Cruz, anche se consapevole che è stata arrestata per l'omicidio di Jana e del bambino che attendeva. La donna inoltre infastidirà Lorenzo, pretendendo di dormire nella stessa camera da letto.

Eugenia fugge dalla tenuta per andare a fare una visita a Cruz

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Eugenia chiederà aiuto a Martina e Curro per accompagnarla in carcere ma riceverà una risposta negativa. Alonso proibirà ai due giovani di lasciare la tenuta insieme alla cognata per non indispettire il Re di Spagna.

Qualche tempo dopo, Eugenia scomparirà nel nulla, facendo preoccupare tutti quanti eccetto Lorenzo, la quale confiderà a Leocadia di averle somministrato una forte dose di laudano con la speranza che si facesse del male. Alonso, invece, chiederà aiuto alla guardia civile per organizzare le battute di ricerca. Il pubblico scoprirà che la donna è riuscita a raggiungere Cordoba per trovare Cruz.

Eugenia tornerà poi a La Promessa, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti. La donna rivelerà che Ayala le aveva messo a disposizione un auto per raggiungere la destinazione. In questo modo, la madre di Curro dirà a Lorenzo e Alonso che non potranno più trattarla come una marionetta. Una vera e propria dichiarazione di guerra che avrà drammatiche conseguenze poiché il capitano de La Mata penserà di sbarazzarsi per sempre di lei.

Catalina ha partorito una bambina nel bosco

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio febbraio su Rete 4, Catalina si è ostinata a non incontrare Adriano. La marchesina ha deciso di fare una passeggiata nel bosco quando è stata raggiunta dalle doglie. La donna ha partorito una bambina con l'aiuto di Curro e Angela. Quest'ultima ha raggiunto la tenuta con la bambina in braccio in cerca di soccorsi.