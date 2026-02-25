Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa non fanno più parte del cast di Uomini e donne, e sono stati loro a deciderlo. Nel corso delle riprese del 24 febbraio, infatti, la dama e il cavaliere hanno abbandonato il programma spiegando di non sentirsi pronti a frequentare altre persone. I due non si sono fidanzati, anzi ci hanno tenuto a precisare che fuori dallo studio ognuno prenderà la propria strada.

La scelta che spiazza tutti

Da qui alla fine della stagione la redazione dovrà fare a meno di Elisabetta, Sebastiano e Sabrina: i tre, infatti, hanno abbandonato il cast di Uomini e donne nel corso delle riprese del 24 febbraio e lo hanno fatto con una certa convinzione.

La dama e il cavaliere che si sono frequentati per mesi tra alti e bassi, in particolare, hanno sorpreso tutti quando hanno scelto di non continuare l'avventura nel dating-show.

Le anticipazioni del web, però, precisano che in studio non si è formata nessuna nuova coppia: Elisabetta è andata via perché non si sente pronta a nuove conoscenze e Sebastiano ha fatto lo stesso, ma non per provare a riconquistarla.

La frequentazione che è stata al centro delle dinamiche di questo periodo, dunque, non ha avuto un lieto fine.

Due assenze pesanti a Uomini e donne

Se Elisabetta, Sebastiano e Sabrina hanno lasciato il programma durante l'ultima registrazione, altri due protagonisti di questa edizione non erano neppure in studio martedì scorso.

Tramite il suo account Instagram, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha svelato che Mario e Cinzia non hanno partecipato alle riprese del 24 febbraio e ci sarebbero alte probabilità di non rivederli più.

In queste settimane, infatti, gli opinionisti e Maria De Filippi hanno criticato parecchio il cavaliere e la dama, e ciò potrebbe spiegare la loro sparizione dal parterre da un giorno all'altro.

Marina al centro dell'attenzione

Viste le tante defezioni dell'ultimo periodo, Maria De Filippi sembra aver individuato una nuova protagonista da mettere al centro delle dinamiche di Uomini e donne Over.

Gran parte del tempo a disposizione nella registrazione di martedì scorso, infatti, è stato dedicato a Marina e alla sfuriata che ha fatto contro Tina.

La dama ha urlato, si è arrabbiata e poi è uscita dallo studio perché fortemente contrariata dalle critiche dell'opinionista.