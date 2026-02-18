Oggi, 18 febbraio, a Uomini e donne non sono mancate le emozioni: tutta la prima parte della puntata che è andata in onda su Canale 5, infatti, è stata dedicata al ritorno in studio di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. Anche se sono fidanzati da pochi mesi, i due hanno deciso di sposarsi e lo fanno l'anno prossimo, in particolare dopo che il figlio del cavaliere sarà diventato maggiorenne.

L'ospitata a Uomini e donne e la proposta a sorpresa

C'era molta attesa per la puntata di Uomini e donne che è andata in onda oggi: da diverse settimane, infatti, i fan aspettavano di assistere al ritorno in studio di due protagonisti assoluti di questa edizione.

Agnese e Roberto sono stati accolti da grandi applausi, poi si sono accomodati al centro e hanno raccontato come va la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

Ad un certo punto il cavaliere ha preso la parola, ha detto cose bellissime alla fidanzata e poi si è inginocchiato chiedendole: "Mi vuoi sposare?".

Questa proposta di matrimonio ha sorpreso ed emozionato allo stesso tempo, infatti diverse dame non hanno trattenuto le lacrime.

I progetti per il futuro insieme

Nel corso della loro ospitata a Uomini e donne, Agnese e Roberto hanno anche svelato quando vorrebbero sposarsi.

Il cavaliere vorrebbe che uno dei suoi testimoni di nozze fosse il figlio, per questo l'idea sarebbe quella di aspettare che lui compia 18 anni (attualmente è minorenne) e ciò accadrà nel 2027.

Il matrimonio tra i due amatissimi protagonisti del trono Over, dunque, dovrebbe celebrarsi l'anno prossimo e molto probabilmente le telecamere di Canale 5 saranno presenti per documentare il tutto.

Dal tira e molla con Federico all'amore con Roberto

Agnese è stata uno dei personaggi più chiacchierati della prima parte di stagione: da settembre a novembre, infatti, la dama ha frequentato Federico e sembrava molto presa da lui.

Stufa dell'indecisione del cavaliere, De Pasquale ha voltato pagina e ha dato un'altra possibilità all'uomo che aveva conosciuto superficialmente all'inizio dell'edizione.

Dopo pochi appuntamenti tra Agnese e Roberto è scattata la scintilla e nel giro di un mese hanno scelto di lasciare il programma insieme.