Nelle ultime puntate il cast di Uomini e donne è un po' cambiato, e i fan più attenti se ne sono accorti. Lorenzo Pugnaloni ha confermato che, ad oggi, almeno due protagonisti del trono Over non sarebbero stati riconfermati dalla redazione: il primo sarebbe Federico Mastrostefano e la seconda Lucia Marino. La dama, inoltre, avrebbe iniziato a frequentare Mario Cusitore dopo l'addio al programma di Canale 5.

Cambia il parterre di Uomini e donne

Sono diversi i componenti del parterre che non si vedono in studio da alcune settimane, e secondo le ultime indiscrezioni queste assenze dipenderebbero da una mancata riconferma da parte della redazione.

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni oggi, 6 febbraio, Federico non farebbe più parte del cast di Uomini e donne da molto tempo e la conferma di ciò arriverebbe dal fatto che non ha partecipato alle ultime cinque/sei registrazioni che ci sono state agli Elios.

"Anche Lucia, quella che usciva con Federico, è fuori dal programma. Non è stata richiamata e se la vedete ancora in tv in questi giorni è perché le puntate in onda sono state registrate quasi un mese fa", ha scritto l'esperto di gossip su Instagram.

L'indiscrezione su un nuovo flirt

Lorenzo Pugnaloni ha catturato l'attenzione dei fan di Uomini e donne raccontando cosa starebbe accadendo nella vita di Lucia dopo l'addio a Uomini e donne.

"Ho saputo che sta sentendo Mario Cusitore", ha svelato l'esperto di gossip prima di precisare che la presunta frequentazione tra la dama e l'ex cavaliere sarebbe cominciata dopo l'uscita di lei dal cast del programma del quale entrambi sono stati protagonisti negli ultimi anni.

Nessun ritorno in studio per Mario

Mario è stato prima corteggiatore e poi cavaliere di Uomini e donne, ma la sua avventura si è interrotta la scorsa primavera: è stato lui stesso ad abbandonare il programma dopo l'ennesima segnalazione su presunte frequentazioni con donne che non facevano parte del cast.

Dall'estate fino a poche settimane fa, però, Cusitore ha rilasciato diverse interviste e in ognuna di essere ha detto che tornerebbe immediatamente in studio se la redazione o Maria De Filippi glielo chiedessero.