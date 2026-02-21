Oggi, 21 febbraio, Javier Martinez ha condiviso con i suoi follower lo scatto di un nuovo shooting e in poche ore ha ricevuto migliaia di "mi piace" e tantissimi commenti. Tra i primi a complimentarsi con il pallavolista per la foto con la quale ha anticipato l'arrivo di nuovi progetti, c'è Helena Prestes: con ironia e sincerità, la 35enne ha apprezzato la bellezza del fidanzato e la sua capacità di posare come un modello navigato.

La reazione di Helena al post di Javier

"Eccitato per quello che sta arrivando", ha scritto Javier nella didascalia che accompagna il post che ha caricato sul suo profilo Instagram il 21 febbraio.

Come ha già anticipato in diverse occasioni, al termine della stagione sportiva in corso Martinez lascerà la pallavolo e si dedicherà a nuovi progetti, alcuni dei quali lo vedranno posare come modello.

La foto che il 30enne ha pubblicato in queste ore è piaciuta tantissimo sia ai fan che a Helena, che è stata tra i primi a commentarla.

"Questo è illegale", sono le parole in inglese che Prestes ha scelto per complimentarsi con il compagno per lo shooting che ha condiviso con i suoi follower questo sabato.

lo ha detto prima lei 👑 #helevier pic.twitter.com/VbddzQ6iYy — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) February 21, 2026

Lo scambio di battute su Instagram

Helena ha commentato la nuova foto di Javier sia in una storia che ha caricato sul suo profilo che sotto al post, dove ha aggiunto tante emoji che festeggiano.

"Finalmente", è stata l'immediata risposta di Martinez che non vede l'ora di voltare pagina e intraprendere una nuova carriera.

I complimenti del fandom

Il commento di Helena ("questo è illegale") ha messo d'accordo la maggior parte dei fan che hanno visto l'ultimo post di Instagram, ovvero la foto in cui guarda intensamente in camera e sfoggia un corpo atletico forgiato da ore di allenamento.

"Ha detto tutto lei", "La solita regina", "Come darle torto", "Beata te", "Non avrei saputo dirlo meglio", "Che invidia", "Tutto questo è tuo, pensa quanto sei fortunata", "I suoi commenti mi fanno morire", "Helena è troppo simpatica", "Noi possiamo solo guardare", "Che meraviglia", "Bellissimo", "Grande Helena, tienitelo stretto", "Perfetto è dire poco", "Javier è proprio portato per questo", si legge su X in queste ore.