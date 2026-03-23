Lunedì 23 marzo alle ore 9:53 Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori del piccolo Gabriel. Tramite un post pubblicato sul proprio account Instagram, i neo genitori hanno pubblicato la mano di un neonato con un braccialetto che indicava il nome.

La coppia per anni ha cercato la gravidanza, tanto che in diverse interviste sia i due coniugi hanno sempre ammesso che non è stato affatto facile avere un figlio ed erano arrivati al punto di pensare anche all'adozione. Dopo tanti tentativi e grazie all'aiuto della scienza, i due coniugi sono riusciti a coronare il loro sogno d'amore e diventare finalmente una famiglia.

Numerosi i messaggi d'affetto all'indirizzo della coppia

In seguito al post pubblicato da Alex Belli in cui è stata taggata anche Delia Duran, diversi personaggi famosi ma anche semplice fan della coppia hanno deciso di esprimere il loro affetto.

Guenda Goria ha scritto: "Vita miaaaaa", accompagnato da diversi cuori blu. Samira Lui ha commentato: "Auguri ragazzi! Benvenuto piccolo… Che gioia". La showgirl Carmen Russo ha affermato: "Congratulations a mamma e papà. Benvenuto Principino". Tra i commenti figurano anche Manila Nazzaro, Andrea Dal Corso, Loredana Lecciso, Elisabetta Gregoraci, Serena Enardu, Veronica Ursida, Rossella Erra, Pamela Prati, Roberta Bonanno, Francesca Cipriani, Carolina Marconi, Arianna David e tantissimi altri personaggi famosi.

Anche i fan della coppia non sono stati da meno, tanto che diversi utenti si sono complimentati con i neo genitori.

La favola d'amore

La storia d'amore tra Alex Belli e Delia Duran ha appassionato tantissime persone, anche grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip.

In quel caso l'attore aveva più volte parlato della mancata gravidanza. A seguire la moglie dell'attore era entrata al reality show ed era diventata anche lei una concorrente: mentre lui era stato eliminato al televoto, la consorte di Belli era riuscita ad arrivare alla finale grazie anche alla diatriba scaturita in casa con Solei Sorge.

Terminata l'esperienza al GFVip, i fan avevano continuato a seguire i due coniugi e quando Delia aveva annunciato di essere i dolce attesa era esplosa la gioia di tutti i loro sostenitori.