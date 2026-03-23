Nuovi equilibri nelle trame di Forbidden Fruit: la punizione di Lila prenderà una piega inaspettata. Halit deciderà inizialmente di mandare la figlia in America con un obiettivo preciso: separarla da Yigit e allontanarla da una relazione che non approva. Dopo il confronto con Erim, però, cambierà idea solo in parte. Rinuncerà alla partenza, ma non al controllo: farà tornare Zerrin dall’America e la farà trasferire a casa sua per sorvegliare da vicino la figlia. Una scelta che complicherà ulteriormente gli equilibri familiari, soprattutto per Yildiz, costretta a convivere con l’ex moglie del marito.

Lila e Yigit scoperti, Halit la manda in America

Halit non riuscirà più a capire cosa stia succedendo a sua figlia Lila. Non accetterà il fatto che la ragazza abbia deciso di sposare Yigit senza chiedergli il permesso, per questo la obbligherà a divorziare. Il divorzio, però, non servirà a separare i due ragazzi, che continueranno a vedersi di nascosto.

Tutto andrà per il verso giusto fino a quando Halit sorprenderà Yigit a casa sua. Sarà categorico con la figlia: non vuole che lo veda ancora e per questo le imporrà di trasferirsi in America dalla madre Zerrin.

Halit ci ripensa: la nuova punizione per Lila

Ci penserà Erim a far ragionare il padre: non può sempre decidere il destino dei figli e facendo trasferire Lila in America, non solo arrecherà un dispiacere alla ragazza, ma anche al resto della famiglia.

“Lila è parte di noi, non puoi separarci – dirà Erim, aggiungendo – devi lasciarla a Istanbul, farle vivere il suo amore e anche gli eventuali errori”.

Un discorso che farà ricredere Halit, ma solo in parte. Dirà alla figlia che non dovrà più partire per l’America, ma ad attenderla ci sarà un’altra sorpresa.

Zerrin torna dall’America per sorvegliare Lila

La sorpresa porta il nome di Zerrin, che tornerà dall’America perché “convocata urgentemente” da Halit, il quale le dirà di non saper più gestire la fase ribelle di Lila. Vuole che stia accanto alla figlia per darle una mano e per questo si trasferirà a casa di Halit.

“Ah, pensavo alloggiassi in un hotel”, dirà Yildiz, stizzita al solo pensiero di vivere insieme all’ex moglie del marito. “Credi che Zerrin sia un’estranea? È qui per Lila e per questo starà insieme a noi”. La convivenza a casa Argun si fa sempre più vivace.