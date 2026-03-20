Da diverse ore i fan di Amici si stanno interrogando sull'esito del ballottaggio della prima puntata del serale, quello che ha decretato l'unica eliminazione che è avvenuta fuori dallo studio. Secondo Amedeo Venza a perdere lo spareggio sarebbe stato Antonio, il ballerino di latinoamericano del team Zerbi-Celentano; la giuria, dunque, avrebbe deciso di salvare Emiliano, anche lui a rischio al debutto.

Le indiscrezioni sul terzo eliminato del serale di Amici

Lo spareggio della prima puntata del serale di Amici ha avuto come protagonisti due ballerini del team Zerbi-Celentano: da un lato il latinista Antonio, dall'altro il giovane Emiliano.

Gli allievi si sono sfidati al termine della registrazione del 19 marzo: i quattro giudici hanno osservato e valutato le esibizioni dei due ragazzi a rischio e poi hanno scelto chi eliminare definitivamente dalla competizione.

A poco più di 24 ore dal debutto del talent in prima serata, Amedeo Venza ha svelato come sarebbe andato il ballottaggio tra i danzatori seguiti dalla maestra Alessandra.

Secondo l'esperto di gossip, dunque, ad abbandonare la scuola sarebbe stato Antonio.

Il parere dei fan sui social

Da quando sono trapelati i nomi degli allievi che si sono sfidati al ballottaggio nella prima puntata del serale, molti fan di Amici hanno dato quasi per scontata l'eliminazione di Antonio.

"In questa puntata è abbastanza facile", "Forse non servono neanche gli spoiler dei gossippari stavolta", "Si sa benissimo chi è uscito", "Non possono eliminare Emiliano così presto", "Emiliano deve vincere la categoria ballo", "Non poteva esserci un'eliminazione così ovvia", "Esce Antonio, nessun dubbio", si legge su X in queste ore.

Due cantanti tornano a casa

Oltre ad uno tra Emiliano e Antonio, ad abbandonare la scuola di Amici dopo una sola puntata serale sono stati due cantanti molto discussi.

Il team Pettinelli-Emanuel Lo ha perso la prima manche e Opi ha dovuto lasciare il programma, invece la sconfitta della squadra Cuccarini-Pettinelli nella seconda partita ha portato all'esclusione di Michele.

In un unico appuntamento, dunque, il numero dei titolari in gara è sceso da 17 a 14 e probabilmente anche la prossima settimana ci saranno più di due eliminazioni.