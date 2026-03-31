A pochi giorni dalla registrazione della puntata di Amici che andrà in onda il 4 aprile, è stata svelata l'identità di un'ospite della serata. Dopo Belen Rodriguez, Maria De Filippi ha invitato un'altra popolare showgirl a partecipare al gioco condotto da Alessandro Cattelan: sabato prossimo a sfidarsi con i giudici sarà Elisabetta Canalis, alla sua prima volta negli studi del talent di Canale 5.

Primo spoiler del prossimo appuntamento

La terza puntata del serale di Amici sarà trasmessa in tv sabato 4 aprile, ma già oggi è stata data una piccola anticipazione su cosa succederà in studio.

Tramite i profili social del programma, infatti, è stato spoilerato che Elisabetta Canalis sarà uno degli ospiti della serata e molto probabilmente parteciperà a Password, il gioco presentato da Alessandro Cattelan tra una manche e l'altra.

La showgirl sarda non ha mai preso parte ad un appuntamento del talent (né al pomeridiano e né al serale), quindi il suo sarà un debutto assoluto alla "corte" di Maria De Filippi.

Elisabetta Canalis ospite della terza puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 4 Aprile in prima serata su Canale 5 🤩 pic.twitter.com/xX4GctUzBb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 31, 2026

Il gioco che ha sostituito il guanto dei professori

L'unica novità del serale di Amici di quest'anno è proprio il gioco che Alessandro Cattelan conduce tra la seconda e la terza manche di ogni puntata.

Per provare a smorzare la tensione che si crea in studio durante la gara, Maria De Filippi ha pensato di introdurre un format che in futuro potrebbe avere uno spazio tutto suo su Canale 5.

Due giudici vengono abbinati ad altrettanti ospiti e a coppie devono indovinare le password che gli serviranno per evitare una penitenza.

Un'eliminazione all'inizio della puntata di Amici

Un'altra anticipazione che i fan hanno già sulla prossima puntata di Amici, è quella su come inizierà la serata.

L'appuntamento che andrà in onda il 4 aprile, infatti, si aprirà con un ballottaggio decisivo tra Caterina e Valentina: le due cantanti faranno un'esibizione a testa e poi attenderanno il verdetto della giuria.

Solo una titolare potrà andare avanti nella gara, invece chi perderà lo spareggio dovrà abbandonare la scuola definitivamente.

Nel corso della puntata ci saranno altre due eliminazioni, e saranno sempre i componenti della commissione esterna ad avere l'ultima parola.