Nel post puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha avuto un crollo emotivo per la piega che ha preso il rapporto con Raimondo Todaro: "Mi manca". Tutto ha avuto inizia perché la comica ha ammesso di essersi infatuata dell'inquilino ma ha precisato di non voler andare oltre l'amicizia, ma il concorrente siciliano ha preso le distanze per rispetto della sua compagna.

Che cos'è successo nella puntata 5^ puntata del GFVip

Nella precedente puntata del reality show, Francesca e Raimondo hanno vinto una gara di ballo e quindi hanno avuto la possibilità di dormire in suite.

Mentre la comica è apparsa entusiasta, Todaro è rimasto impietrito tanto che ha trascorso la notte sul divano. In occasione della quinta puntata del GFVip, il ballerino siciliano ha ribadito la sua posizione: "Speravo di non vincere la suite".

A seguire Raimondo ha chiuso ad un eventuale flirt tra lui e Francesca. Quest'ultima invece ha ribadito che sebbene da parte sua ci sia un'infatuazione, non intende andare oltre un rapporto di amicizia poiché ha molto rispetto di una persona fidanzata.

Il crollo di Francesca Manzini

La situazione che si è venuta a creare con Raimondo Todaro, ha portato Francesca Manzini ad avere un crollo emotivo: i due concorrenti non sono riusciti a chiarire perché il gieffino siciliano è finito in una sorta di tugurio insieme a Ibiza Altea dopo essere finito in nomination.

Passeggiando per il salotto della casa la comica ha detto con sarcasmo: "Mi conservo il sigaro di Raimondo". A quel punto le concorrenti presenti in cucina sono scoppiate a ridere, mentre Adriana ha esordito: "Ditemi se questo non è amore". Manzini ha ribadito che da parte sua è solo amicizia: "Se fossi innamorata, stasera dormirei sul suo letto". A seguire Manzini è scoppiata a piangere: "Mi manca. Quando è entrato nella nuova stanza, io l'ho chiamato ma lui neanche mi ha risposto. Per me è un amico, parlavamo di tante cose". Alessandra Mussolini ha cercato di rassicurare la coinquilina: "Vedrai che tra di voi tornerà tutto come prima". Nonostante le rassicurazioni delle gieffine, Francesca dopo essere uscita in giardino a fumare è scoppiata nuovamente a piangere in quanto pensa che il rapporto che con il maestro di danza si stia sgretolando.