Le anticipazioni della puntata di Amici che è stata registrata il 19 marzo, svelano che qualcosa è cambiato nel meccanismo del serale. Tra una manche e l'altra della gara a squadre, infatti, non c'è stato il guanto di sfida tra i professori: lo spazio che in passato è stato occupato dalle performance spettacolari di Anna Pettinelli e colleghi, quest'anno è occupato da un gioco che si intitola Password e che è condotto da Alessandro Cattelan.

La novità della nuova edizione di Amici

Il serale di Amici 25 è iniziato giovedì scorso, giorno in cui è stata registrata la prima puntata e ci sono state ben tre eliminazioni.

Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese hanno spiazzato i fan sia per il numero di allievi che sono stati esclusi dalla gara (Opi, Michele e uno tra Emiliano e Antonio) che per la novità che è stata introdotta tra una manche e l'altra.

Se in passato è stato il guanto di sfida tra i prof a smorzare la tensione della competizione, in quest'edizione è toccato ad Alessandro Cattelan il compito di divertire il pubblico con un nuovo gioco che si intitola Password.

Due insegnanti e due giudici, infatti, hanno gareggiato cercando di decifrare indizi per arrivare a scoprire una password che li avrebbe portati alla vittoria: gli sconfitti (che in questa puntata sono stati Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio) hanno dovuto affrontare e superare una penitenza.

📣 SVELATO IL RUOLO DI CATTELAN: Nella prima di #Amici25 ha condotto un gioco tra professori e giudici in cui a turno dovevano indovinare delle password tramite indizi.



I perdenti come pegno hanno dovuto rompersi delle uova in testa.



Cosa ne pensate?@amicii_news pic.twitter.com/DPSL8G0s8b — 👁️ Che aria tira❔ (@cheariatira) March 19, 2026

Le opinioni dei fan sui social

La scelta di sostituire il guanto prof con un gioco condotto da Alessandro Cattelan sembra non piacere alla maggior parte dei fan di Amici.

"Quest'anno non vedremo Anna Pettinelli volare o essere lanciata in aria, sono triste", "Mi mancano già le esibizioni dei professori", "Quel momento era davvero divertente, perché lo hanno tolto?", "Potevano far fare il giudice a Cattelan e lo hanno ridotto a presentare un giochino inutile, mah", "Che stupidaggine", "Non ne sentivamo il bisogno di questa novità", si legge su X in queste ore.

Le prime eliminazioni

Il serale della 25^ edizione di Amici è iniziato con un colpo di scena: per la prima volta nella storia del talent, ben tre allievi sono stati eliminati al debutto.

Opi ha lasciato il programma dopo la prima manche, Michele lo ha seguito dopo la seconda e il ballottaggio per la terza esclusione della serata è stato tra Emiliano e Antonio.