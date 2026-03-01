Anche questa settimana non tutti gli allievi di Amici hanno avuto la possibilità di partecipare alla puntata con il pubblico. Nei giorni scorsi i professori Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno escluso dal 21° speciale Valentina, Riccardo e Plasma, ma quest'ultimo è stato proposto dai compagni per l'esame per il serale e quindi oggi, 1° marzo, era in studio.

Chi non era in studio il 1° marzo e perché

Il serale di Amici è alle porte e i professori stanno prendendo decisioni importanti sul futuro di tutti i ragazzi della classe.

Dallo speciale in onda il 1° marzo, per esempio, sono stati esclusi tre cantanti, quelli che secondo Anna Pettinelli e Rudy Zerbi sarebbero meno pronti ad affrontare l'esame per provare ad accedere alla prossima fase del programma.

La speaker radiofonica ha tenuto "in panchina" Valentina (sempre più in crisi e poco convinta di meritare la maglia oro), invece il collega ha lasciato a casa Riccardo e Plasma.

Quest'ultimo, però, è stato candidato da quasi tutti gli allievi (tranne Opi) per l'esame e per questo motivo oggi è entrato in studio al termine della gara giudicata da Irene Grandi e Don Joe.

Il cast del serale prende forma

Nella puntata di Amici in onda il 1° marzo sono state consegnate due maglie oro, e sono andate ad allievi che hanno convinto i professori dopo un'unica performance.

Con il passaggio al serale di Gard e Nicola salgono a sei i titolari che tra qualche settimana si esibiranno in prima serata.

Fino ad ora, infatti, gli insegnanti hanno promosso tre cantanti (Angie, Michele e Gard) e tre ballerini (Emiliano, Alex e Nicola) e a loro dovrebbero aggiungersi altri sei talenti perché i posti a disposizione sono 12.

Quando ci sarà la prossima registrazione di Amici

Stando a quello che si legge su Amici News in queste ore, la prossima registrazione è stata anticipata di 24 ore.

Alunni e professori si ritroveranno in studio mercoledì 4 marzo (e non giovedì 5) per partecipare alle riprese di quello che dovrebbe essere l'ultimo speciale del pomeridiano di questa edizione.

L'inizio del serale, infatti, è previsto tra due/tre settimane, quindi i ragazzi devono cominciare a preparare le esibizioni che faranno davanti alla giuria ancora top secret.