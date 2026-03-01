Oltre le critiche ricevute sul web che lo tacciano di una canzone che istigherebbe al possesso in amore, Sal Da Vinci che ha vinto Sanremo con la sua Per sempre sì é al vertice della classifica iTunes Italia 2026. I corregionali LDA e Akaseven, Luché e Samuray Jay sono in Top20.

Sanremo 2026, la Top10 delle canzoni su iTunes Italia

Può dirsi un Festival della canzone italiana segnato dai talenti originari di Napoli, quello condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. La classifica italiana delle canzoni più acquistate su iTunes, all'indomani della finale del 28 febbraio 2026 e a poche ore dalla decretazione del vincitore vede imporsi tra le canzoni del momento diverse proposte sanremesi, tra cui quella partenopea di Sal Da Vinci.

Sal da Vinci con Per sempre sì sale é in vetta, seguito da ditonellapiaga - Che fastidio!. Seguono poi terzi Fedez & Marco Masini con MALE NECESSARIO. Quarta posizione per Arisa - Magica Favola, quinto J-Ax con ITALIA STARTER PACK. Chiudono la Top10 sesto Sayf - TU MI PIACI TANTO, settimo Achille Lauro - Perdutamente al nono posto, ottavo Samurai Jay - OSSESSIONE, nono Tommaso Paradiso - I romantici, decimo Fulminacci - Stupida sfortuna. Undicesimi e quindi fuori dalla Top10, LDA e Aka7even con Poesie clandestine.

La notizia inaspettata del nuovo conduttore di Sanremo

Nel corso della finale Carlo Conti ha inaspettatamente registrato l'ufficializzazione del passaggio del testimone per la conduzione del Festival nel 2027, andata a Stefano De Martino, che per l'occasione ha ricevuto una standing ovation dal pubblico al Teatro Ariston.

Visibilmente emozionato De Martino ha ringraziato Carlo per il messaggio di stima, per poi dedicare al pubblico la promessa di un impegno proficuo e sentito per la nuova edizione del Festival.

"Ora a testa bassa a pedalare", ha affermato Stefano, dicendosi pronto a lavorare duramente per un buon Sanremo 2027. Intanto, tra le reazioni a caldo alla notizia c'è chi tra gli utenti nel web vorrebbe Belen Rodriguez al fianco di De Martino alla conduzione del Festival, quando l'argentina é special guest del brano partecipante in gara Ossessione di Samuray Jay.