Mancano pochi giorni alla messa in onda della scelta di Ciro Solimeno, ma i fan di Uomini e donne sono impazienti di vederlo con Elisa Leonardi fuori dallo studio. Per il momento i due non possono apparire insieme in pubblico, ma la corteggiatrice ha postato una foto che ha emozionato le persone che hanno seguito il suo percorso sin dall'inizio: la ragazza ha mostrato i biscotti a forma di cuore che stava preparando, e in tanti hanno subito pensato a quelli che ha fatto con il tronista in un'esterna.

Il gesto che non passa inosservato

La scelta di Ciro a Uomini e donne andrà in onda l'ultima settimana di maggio, quindi i fan assisteranno al fidanzamento tra il tronista ed Elisa tra lunedì e venerdì prossimo.

Nell'attesa di avere il via libera dalla redazione per pubblicare contenuti di coppia, la corteggiatrice siciliana ha condiviso con i follower uno scatto che tanti hanno subito collegato a un'esterna che ha fatto con Solimeno.

La ragazza ha postato la foto dei biscotti a forma di cuore che aveva appena preparato e li ha accompagni con emoji che molti hanno interpretato come una dedica al nuovo compagno.

La reazione dei fan di Uomini e donne

La storia che Elisa ha pubblicato su Instagram ha incuriosito tutte le persone che hanno seguito il suo percorso a Uomini e donne con attenzione, le stesse che poi hanno deciso di commentarla sui social.

"L'amore", "Non vedo l'ora della scelta", "Quanto manca?", "Non ne possiamo più né noi né lei", "Manca troppo alla settimana prossima" "Ma sono chiusi in casa a fare biscotti a forma di cuore?", "Questo cringe amoroso non me lo aspettavo", si legge su X in queste ore.

Quando va in onda la scelta

Stando alle puntate di Uomini e donne che stanno andando in onda questa settimana, la scelta di Ciro dovrebbe essere trasmessa in tv l'ultima settimana di maggio.

I telespettatori dovrebbero assistere al "sì" del tronista a Elisa tra lunedì 25 e venerdì 29, quindi sul finire dell'edizione del dating-show che è cominciata lo scorso settembre.

Solo al termine dell'appuntamento in cui si sono fidanzati i due ragazzi potranno iniziare a pubblicare contenuti di coppia e a farsi vedere insieme per le strade delle rispettive città.