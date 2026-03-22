La tripla eliminazione della prima puntata del serale di Amici non ha spostato di una virgola gli equilibri nel cast: avendo perso un allievo a testa, le tre squadre sono rimaste con lo stesso distacco che c'era prima dell'esordio. Il gruppo capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è ancora il più numeroso con 6 alunni, invece gli altri due adesso ne hanno 4 ciascuno.

Le esclusioni non cambiano gli equilibri

Le tre eliminazioni che ci sono state ad Amici il 21 marzo, non hanno cambiato nulla negli equilibri del talent.

Il team Pettinelli-Emanuel ha perso Opi, Cuccarini e Peparini hanno dovuto salutare Michele, invece Zerbi e Celentano hanno visto uscire Antonio: nella prima puntata del serale, dunque, ogni squadra del cast ha dovuto dire addio ad un proprio componente.

Avendo dovuto rinunciare ad un alunno a testa, al momento i gruppi del cast sono così composti: 6 titolari per gli Zerbi-Cele (Riccardo, Plasma, Caterina, Emiliano, Elena e Nicola), 4 per le Cucca-Pepa (Lorenzo, Angie, Simone e Alex) e 4 per i Petti-Lo (Gard, Valentina, Alessio e Kiara).

Le critiche ai cantanti di Amici

La maggior parte delle esibizioni della prima puntata del serale di Amici sembrano non aver convinto il pubblico, soprattutto quelle dei cantanti del cast.

Fatta eccezione per Michele, Angie e Lorenzo, tutti gli altri rappresentanti della categoria canto sono stati criticati dagli spettatori per la scarsa intonazione: un parere condiviso da tanti, infatti, è che quasi tutti gli allievi avrebbero stonato al debutto davanti alla giuria.

I commenti sugli ascolti

Il serale di Amici ha perso circa 800.000 spettatori rispetto all'anno scorso (3,2 milioni nel 2026, 4 milioni nel 2025 per la prima puntata), e tra i fan c'è chi è convinto che sarebbe colpa del meccanismo che è lo stesso da molte edizioni.

"Che sia arrivato il momento di cambiare qualcosa?", "Quest'anno sono scarsi, è giusto", "Non c'è talento, è normale che nessuno lo guarda", "Quest'edizione è da dimenticare", "Sempre la stessa minestra da anni, il pubblico è stufo", "La prossima puntata farà ancora meno, devono apportare qualche cambiamento"; "Meccanismo trito e ritrito, qualità bassissima e dinamiche finte", "Il programma è diventato imbarazzante", si legge su X in queste ore.