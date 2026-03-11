L'incubo per Bahar e Ceyda finirà nelle prossime puntate de La forza di una donna grazie a Kismet che parlerà con Cem e lo fermerà.

Le anticipazioni tv rivelano che quando Kismet apprenderà che Cem ha messo nei guai Bahar interverrà subito: "Stai lontano da lei".

L'ambiguità di Kismet ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Cem continuerà a tenere in pugno Bahar, Ceyda e Berşan ancora per un po' di tempo. L'uomo pretenderà la restituzione della merce e, visto che non sarà possibile, esigerà una grossa somma di denaro.

Bahar sarà minacciata con la sua vita e quella dei suoi bambini, quindi sarà disposta a tutto pur di accontentare le richieste di Cem. Quest'ultimo chiederà a Bahar di eseguire un lavoro per lui: la donna dovrà andare ad una festa di beneficienza ed effettuare uno scambio di borse con una delle invitate. Bahar eseguirà gli ordini, ma quando arriverà al ricevimento scoprirà che la complice misteriosa di Cem è Kismet. Le due donne effettueranno lo scambio ma non potranno comunicare tra loro. L'indomani, Kismet andrà da Cem e si infurierà con lui per aver coinvolto Bahar nei suoi traffici. Più tardi, Bahar andrà da Kismet e le chiederà spiegazioni.

Kismet rassicurerà Bahar: 'Non succederà niente'

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Kismet mentirà a Bahar e dirà che non sapeva nulla di Cem e dei suoi traffici. La donna fingerà di non conoscerlo affatto e dirà a Bahar che era a quella festa per scambiare la borsa con un informatore che le avrebbe dato delle prove per una causa importante. Bahar crederà a tutto e Kismet le chiederà di raccontarle cose le è successo: "Fidati di me", dirà l'avvocato. A quel punto la donna confiderà a Kismet tutto ciò che è successo a lei e Ceyda: il finto lavoro offerto da Cem, la merce perduta e le minacce. "Non vi succederà niente", assicurerà Kismet a Bahar. La donna manterrà la sua promessa perché appena avrà modo di parlare con Cem gli chiederà di chiudere con le sue amiche. "Stai lontano da Bahar", dirà Kismet all'uomo, dimostrando di avere ancora un forte ascendente su di lui. Cem, infatti, da quel momento non darà più problemi a Bahar e Ceyda.