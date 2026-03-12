Chi guarda Uomini e donne tutti i giorni avrà notato che Magda Catozzi è sparita dal parterre da un po' di tempo e soprattutto senza nessuna spiegazione. Nelle interviste che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni e a Più Donna in questo periodo, però, è stata la stessa dama a spiegare che ha lasciato il programma perché non le piaceva nessuno, dopodiché ha incontrato una persona che sta frequentando lontano dai riflettori.

La scelta di abbandonare Uomini e donne

Si allunga la lista dei protagonisti che hanno lasciato Uomini e donne in questo periodo: l'ultima in ordine di tempo è stata Magda, che in alcune interviste ha anche spiegato perché ha preso questa decisione.

"Mi sono presa una pausa, non mi piaceva nessuno e mi sentivo stanca emotivamente", ha esordito la dama nel racconto di quello che è accaduto di recente e che i telespettatori non hanno mai visto.

L'uscita di scena della donna, infatti, è avvenuta lontano dai riflettori e non con un annuncio in studio come hanno fatto Arcangelo e Sebastiano poco tempo fa.

L'incontro lontano dalle telecamere

Una volta conclusa l'avventura nel programma di Canale 5, però, Magda ha fatto la conoscenza di un signore con il quale sta uscendo tutt'ora.

Nell'intervista che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni pochi giorni fa, infatti, la dama di Uomini e donne ha accennato ad una nuova frequentazione, ma non si è voluta sbilanciare perché è una conoscenza data da pochissimo tempo.

Salvo colpi di scena, dunque, la protagonista del trono Over non dovrebbe tornare in studio a breve e quindi si potrebbe dire terminata del tutto la sua partecipazione all'edizione 2025/2026 del dating-show.

Il commento su Mario e Cinzia

Anche se non è più nel parterre, Magda sta seguendo Uomini e donne e ha voluto dare un'opinione piuttosto dura su due protagonisti delle puntate che sono andate in onda ultimamente su Canale 5.

Quando le è stato chiesto cosa pensa del recente riavvicinamento tra Mario e Cinzia, infatti, la dama ha risposto: "Io non credo a nessuno dei due. Stanno fingendo, è palese. Si conoscono da mesi e tutto ad un tratto si riscoprono interessati. Per me non c'è niente di vero e il tempo mi darà ragione".