La fiction ‘Le libere donne’, con protagonista Lino Guanciale, ha registrato il miglior risultato di ascolti nella prima serata televisiva. Il programma si è imposto tra le diverse offerte trasmesse, affermandosi come la scelta prediletta dal pubblico. Questo dato conferma il successo della produzione, capace di catturare l'attenzione di un'ampia audience contando 2.851.000 telespettatori.

‘Le libere donne’: successo di pubblico e attenzione mediatica

La partecipazione di Lino Guanciale al cast è stata un fattore determinante per attrarre numerosi spettatori.

La fiction, focalizzata sulle storie di donne e sulle loro vicende personali, ha suscitato l'interesse di un pubblico variegato. Il riscontro in termini di ascolti sottolinea l'abilità della produzione nel soddisfare le attese dei telespettatori, proponendo contenuti di qualità e tematiche rilevanti.

Il panorama della prima serata televisiva

La serie con Lino Guanciale ha incollato allo schermo 2.851.000 telespettatori. Su Canale 5 lo show musicale 'Taratata – Tutto in una Notte' condotto da Paolo Bonolis ha conquistato 1.531.000 telespettatori con uno share del 13,4%. Su La 7 'DiMartedì' ha raggiunto 1.600.000 telespettatori e il 10,4%. Su Italia 1 'Le Iene presentano: Inside' ha totalizzato 1.021.000 telespettatori e 9,2%.