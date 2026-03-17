Mancano pochi giorni al via ufficiale al serale di Amici di Maria De Filippi e intanto, dopo i primi indizi, sono stati ufficializzati nel ruolo di giudici speciali l'ex allieva Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio, Gigi D'Alessio, Alessandro Cattelan.

Amici di Maria De Filippi verso il serale

Ci sarà una rivoluzione per il serale al talent di 'Amici' che si prepara per la sua quindicesima edizione. I giudici in tutto saranno 4, tra cui l'ex allieva del talent Elena D'Amario, riconfermata, e Gigi D'Alessio.

Per la prima volta al serale di Amici i giudici speciali saranno in quattro e su quest'ultimi i canali social dello show hanno lanciato dei primi indizi, ancora prima del via alle registrazioni della prima puntata serale, prevista in onda sabato sera sulle reti TV e streaming Mediaset.

Spuntano i giudici del serale

In più, oltre alla ballerina Elena, riconfermata per il ruolo, si aggiungeranno anche il paroliere Cristiano Malgioglio e il cantautore papà di LDA, Gigi D'Alessio, new entry come Alessandro Cattelan.

Il serale di Amici di Maria De Filippi partirà ufficialmente il prossimo sabato sera 21 marzo 2026, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, sotto la conduzione e produzione artistica della regina di ascolti, Maria De Filippi. Nella grande attesa per il via alla rinnovata gara dei talenti, intanto, il popolo del web si divide nei commenti più disparati sui profili social del talent, tra consensi e dissensi rispetto ai nomi dei giudici che possono già dirsi divisivi.