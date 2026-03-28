La seconda puntata del serale di ‘Amici’, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi, si appresta a coinvolgere il pubblico su Canale 5. L'evento vedrà la partecipazione straordinaria di due icone del cinema internazionale: Zendaya e Robert Pattinson come superospiti. Quattordici allievi si sfideranno tra canto e ballo, suddivisi in tre squadre, per uno spettacolo variegato e coinvolgente.

Le squadre e i protagonisti della serata

Tre le squadre in gara. Capitanate da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, e Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

Ogni formazione schiera cantanti e ballerini, pronti a mostrare talento e determinazione per la vittoria finale. La giuria è composta da Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Amadeus, con Cristiano Malgioglio giurato speciale. In studio figurano Alessandro Cattelan, Belén Rodriguez e Luca Argentero. Sul palco torneranno anche i The Kolors, vincitori del talent nel 2015, per presentare il loro nuovo singolo ‘Rolling Stones’. La comicità è affidata a Francesco Cicchella.

Zendaya e Robert Pattinson: star internazionali ad ‘Amici’

La presenza di Zendaya e Robert Pattinson rappresenta un evento di rilievo per la trasmissione, sottolineando la capacità di ‘Amici’ di attrarre ospiti di fama mondiale. I due attori hollywoodiani sono in Italia per promuovere la loro nuova pellicola, ‘The Drama – Un segreto è per sempre’.

La loro partecipazione genera attesa ed eleva il profilo internazionale dello show. L'incontro tra giovani talenti e star offre un’occasione unica di confronto e ispirazione, arricchendo il valore artistico e mediatico.

Il successo di ‘Amici di Maria De Filippi’

‘Amici di Maria De Filippi’ si conferma uno dei talent show più seguiti della televisione italiana. Il suo successo è dovuto a una formula vincente che unisce competizione, spettacolo e ospiti di rilievo. La venticinquesima edizione, trasmessa su Canale 5, continua a catturare l'attenzione con la striscia quotidiana e le puntate serali. Il programma mantiene alta l'attenzione sui giovani artisti emergenti, offrendo loro una piattaforma per il talento, e sulle dinamiche tra squadre, coach e giurati, rendendo ogni appuntamento imperdibile.