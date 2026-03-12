La serata televisiva dell’11 marzo 2025 ha visto Stefano De Martino protagonista su Rai1 e Rai2, sia in prima serata che in access prime time. I dati di ascolto hanno premiato i programmi da lui condotti, confermando il suo appeal sul pubblico.

“Stasera Tutto è Possibile” su Rai2

Il game show “Stasera Tutto è Possibile”, in onda su Rai2 e condotto da De Martino, ha raccolto circa 2.158.000 spettatori, ottenendo il 13,8% di share. Il programma si è così posizionato tra le proposte più seguite della fascia serale, dimostrando il gradimento degli spettatori per il suo format leggero e divertente.

“Affari tuoi” domina l’access prime time

Nella fascia dell’access prime time, è stato “Affari tuoi”, trasmesso su Rai1 e anch’esso condotto da De Martino, a dominare gli ascolti. Il game show ha registrato circa 6.020.000 spettatori, conquistando il 27,7% di share. Questo risultato ha permesso al programma di superare la concorrenza e di consolidare la sua leadership nella fascia oraria, evidenziando il successo del conduttore anche in questo segmento televisivo.

La programmazione televisiva dell’11 marzo non ha incluso la fiction “Vanina – Un vicequestore a Catania 2”. Gli altri programmi trasmessi nella serata hanno fatto registrare ascolti inferiori rispetto ai due show che vedevano protagonista Stefano De Martino, sottolineando ulteriormente l'efficacia delle sue conduzioni.