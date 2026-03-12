Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il clima di terrore che ha avvolto la vita di Leyla lascerà finalmente spazio alla serenità. Con l’arresto definitivo del violento Hilmi e la certezza di un divorzio rapido, la giovane potrà guardare al futuro senza più guardarsi alle spalle. Fondamentale in questo percorso di rinascita sarà la presenza costante di Kaya, rimasto al suo fianco come un porto sicuro durante i momenti più bui. Libera dal peso del passato, Leyla deciderà di non nascondere più ciò che prova: in un confronto carico di emozione, dichiarerà il suo amore all’avvocato, suggellando l’inizio della loro relazione con un bacio appassionato che segnerà l’attesa svolta romantica della stagione.

Leyla è una vittima, il marito psicopatico la sequestra

Kaya è sempre stato affascinato da Leyla, ma qualcosa cambierà quando un certo Hilmi si presenterà a Istanbul e gli confesserà che la ragazza gli sta mentendo: in realtà si chiama Ayse e da anni è sposata con lui. Una bugia che farà perdere a Kaya tutta la fiducia, fino a quando emergerà la verità sul passato di Leyla: è fuggita dal marito perché è uno psicopatico, che negli anni non ha fatto altro che abusare di lei.

Kaya, con la complicità di Emir e Caner, farà di tutto per proteggere la ragazza, ma ciò non basterà, perché Hilmi la troverà e la sequestrerà.

Hilmi spara a casa di Kaya, tragedia sfiorata

Per salvare Leyla ci vorrà Yildiz, che si inventerà un piano per farla fuggire dalla prigione del marito.

Riuscirà a farle avere un narcotico molto potente, che le consentirà di addormentare Hilmi e di scappare. Tutto andrà secondo i piani, ma, al suo risveglio, Hilmi sarà una furia e cercherà sua moglie a casa di Kaya.

Riuscirà a eludere la sorveglianza e ad arrivare alla porta della sua casa. Gli punterà contro una pistola e nel parapiglia, che coinvolgerà anche Yigit, partirà un colpo che ferirà uno degli uomini della sicurezza. Hilmi resterà pietrificato dalla paura, così Kaya gli prenderà la pistola e l’uomo verrà arrestato dalla polizia.

Hilmi nei guai in prigione, Leyla dice sì a Kaya

Nei giorni a seguire, Kaya aggiornerà Leyla sulla situazione: “Oggi abbiamo presentato la tua richiesta di divorzio, Leyla.

Ma c’è anche uno sviluppo più importante: Hilmi ha ferito gravemente un detenuto in carcere”. Kaya le spiegherà le conseguenze legali: “Questo significa che resterà in prigione più a lungo di quanto pensassimo. Inoltre si sospetta che abbia problemi mentali. In queste condizioni, il tuo divorzio si concluderà in un’unica udienza”.

Leyla sarà felice: il suo futuro si prospetta sempre più roseo. “D’ora in poi tutto dipende da te, Leyla. Ti aspetta una vita bellissima”, le dirà Kaya. “Signor Kaya, in realtà vorrei dirle una cosa – dirà Leyla – In macchina mi aveva detto che la vita non si può rimandare, che non bisogna continuare ad aspettare… E io allora le avevo detto che non potevo, che non ero pronta. Perché avevo i miei motivi, lo sa”.

Kaya le chiederà se si sente pronta. “Sì, sono pronta a stare con lei”. Kaya non si farà ripetere quella frase e suggellerà quel momento con un bacio.