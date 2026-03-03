Bianca Riefoli, figlia del cantante Raf, ha offerto un commovente resoconto della dedica che il padre ha rivolto alla moglie Gabriella Labate durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. Raf ha interpretato il brano “Ora e per sempre”, un momento che, secondo le parole di Bianca, ha creato un’atmosfera quasi esclusiva tra i suoi genitori sul palco dell’Ariston. La giovane ha descritto la scena come se il teatro fosse vuoto, con la presenza “solo mamma e papà”. Ha sottolineato come i due, uniti da trent’anni di matrimonio, continuino a mostrarsi come “due adolescenti innamorati”, evidenziando una chimica inspiegabile che persiste nonostante il tempo.

Un palco trasformato in un nido d’amore

L’esibizione di Raf è stata caratterizzata da uno sguardo costante rivolto alla moglie, Gabriella Labate. Le telecamere hanno catturato più volte l’emozione della donna, visibilmente commossa, con gli occhi lucidi. Al termine della performance, Raf ha voluto ringraziare pubblicamente la consorte, definendola “la mia ispirazione” per la canzone presentata.

La ricetta di un amore longevo

Bianca Riefoli ha condiviso quella che ritiene essere la chiave del successo della relazione dei suoi genitori: una profonda complicità unita a una costante pazienza reciproca. Queste qualità, a suo dire, hanno permesso al loro legame di rimanere vivo e intenso nel corso degli anni.

Bianca ha anche descritto la propria esperienza personale durante la performance, ammettendo di aver provato un forte tremore dovuto all’emozione. Tuttavia, l’incoraggiamento del padre a godersi il momento le ha consentito di superare l’ansia e vivere l’esibizione con naturalezza.

Il racconto di Bianca Riefoli offre una prospettiva intima e autentica sul dietro le quinte di un evento pubblico, illuminando la forza e la profondità di un legame familiare e sentimentale che continua a ispirare.