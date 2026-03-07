Costanza Calabrese assume la guida del weekend di TG4 con un nuovo appuntamento televisivo in onda da sabato 7 marzo su Retequattro. Si tratta di due pop-up informativi: il sabato, “Diario del giorno” va in onda dalle ore 15.30 alle 16.30; la domenica, “Diario della domenica” si svolge dalle 14.00 alle 15.30. L’obiettivo della giornalista è «restare accesi anche nel weekend con lo stesso spirito di sempre, per informare sui fatti del giorno e spiegare cosa succede nella quotidianità», una chiara volontà di garantire continuità nell’approfondimento del fine settimana.

La scelta di estendere la messa in onda al sabato e alla domenica si fonda sugli «ottimi risultati» della stagione in corso, guidata fino a questo momento dalla conduzione di Sabrina Scampini. Calabrese sottolinea che si tratta di un programma pensato per raccontare come gli avvenimenti internazionali e nazionali si riflettano sulla vita reale, con particolare attenzione a temi economici e sociali.

Il format del weekend: dalla crisi al carrello della spesa

Lo spirito della nuova edizione del programma è raccontare i fatti quotidiani attraverso un’ottica concreta e vicina al pubblico. La crisi internazionale, definita da Calabrese «forse la più grave che abbiamo vissuto negli ultimi decenni», come il conflitto tra Russia e Ucraina, viene affrontata non solo sotto il profilo geopolitico ma soprattutto per le sue ricadute pratiche, ad esempio sul carrello della spesa, sui prezzi della benzina e sulle bollette.

Si punta a raccontare la realtà tramite testimonianze dirette, affrontando temi come la casa o la sicurezza urbana dal punto di vista di chi li vive realmente.

Nella prima puntata verranno affrontati argomenti di stringente attualità: la crisi internazionale, un aggiornamento sulla vicenda della famiglia nel bosco, e il prossimo referendum sulla giustizia. Interverranno in collegamento l’economista Veronica De Romanis e la deputata Rita Dalla Chiesa; Fausto Biloslavo sarà in diretta dal confine con l’Iran; un inviato seguirà un gestore di distributore di benzina per capire le dinamiche legate all’aumento dei costi; nel dibattito sulla giustizia si confronteranno Alfonso Sabella e Bobo Craxi.

Il ruolo di Costanza Calabrese nell’informazione Mediaset

Costanza Calabrese è un volto consolidato dell’informazione Mediaset e finora ha guidato le edizioni infrasettimanali di “Diario del giorno”, in onda dal lunedì al venerdì, riscuotendo consensi a tal punto da promuovere l’estensione al weekend. Il programma è stato pensato per garantire un’informazione continua, sette giorni su sette. Il contributo di Calabrese è stato fortemente voluto per dare una narrazione coerente e integrata, forte dei risultati ottenuti.

Il format si inserisce nella consolidata linea informativa di TG4, che mira a offrire aggiornamenti tempestivi e approfondimenti accessibili sul quotidiano che la crisi internazionale impone, restando ancorata al vissuto quotidiano degli italiani e puntando su un racconto più vicino ai cittadini.