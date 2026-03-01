Fabio Fazio torna in onda con una nuova puntata di ‘Che tempo che fa’, in programma domenica 1 marzo, dalle 19.30 su NOVE e in streaming su discovery+. Tra gli ospiti spicca la presenza internazionale di Demi Moore, icona del cinema mondiale, protagonista di una carriera lunga oltre quarant’anni e recentemente candidata all’Oscar per il film “The Substance” (2024). In studio anche volti noti del cinema italiano, firme del giornalismo e protagonisti del consueto segmento ‘Il Tavolo’.

Una star di Hollywood e il cinema italiano

Demi Moore sarà l’ospite d’onore della serata.

La sua carriera è costellata di titoli cult come “Ghost – Fantasma”, “Codice d’onore”, “Proposta indecente” e molti altri. La sua partecipazione al talk rappresenta un momento di grande richiamo per il pubblico.

Accanto a lei, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi presenteranno “Un bel giorno”, commedia diretta e interpretata da De Luigi, in uscita al cinema dal 5 marzo. Matilda De Angelis sarà presente per parlare del film “La Lezione” di Stefano Mordini, anch’esso in sala dal 5 marzo.

Giornalismo, scienza e ‘Il Tavolo’

Il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, interverrà in occasione dei 150 anni del quotidiano, celebrati con il volume “1876–2026, La storia nelle prime pagine del Corriere della Sera”.

Saranno presenti anche gli editorialisti Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, l’inviato Nello Scavo, lo scrittore Michele Serra, il virologo Roberto Burioni e la chirurga Giulia Veronesi.

La puntata si chiuderà con il segmento ‘Che tempo che fa – il Tavolo’, che vedrà la partecipazione di Flora Tabanelli, medaglia di bronzo nello sci freestyle ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, insieme a Nino Frassica, Mara Maionchi, Alessia Marcuzzi, Gabriele Cirilli, Giovanni Esposito, Paolo Rossi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Orietta Berti, Ubaldo Pantani (nei panni di Lapo Elkann), Francesco Paolantoni e Giucas Casella.

Un appuntamento ricco e variegato

La puntata di ‘Che tempo che fa’ del 1 marzo si presenta come un mix di cinema, attualità, cultura e intrattenimento.

La presenza di Demi Moore conferisce un respiro internazionale, mentre il cast italiano e i contributi giornalistici arricchiscono il confronto con temi di attualità e riflessione.

Chi è Demi Moore

Demi Moore è un’attrice statunitense divenuta celebre negli anni Novanta grazie a film come “Ghost – Fantasma” (1990), “Codice d’onore” (1992) e “Proposta indecente” (1993). Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe, un Critics’ Choice Award e uno Screen Actors Guild Award per “The Substance” (2024), che le è valso anche la candidatura all’Oscar e al BAFTA.