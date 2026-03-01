Elettra Lamborghini, in gara al Festival di Sanremo con il brano “Voilà”, ha ironizzato sul suo piazzamento nel Fantasanremo: “Qua non vinco un tubo”, ha dichiarato rivolgendosi al conduttore Carlo Conti, aggiungendo subito dopo: “Dammi il cinque intanto… sai che c’è la gara bilaterale, no?”.

Strategia di punteggio sul palco

Subito dopo, la cantante ha manifestato il desiderio di abbracciare Laura Pausini: “Ho bisogno di abbracciare Laura. Qualcosa dovrò pur vincere…”. Il gesto non è stato casuale, ma una precisa strategia: nella serata finale del Fantasanremo, gli abbracci ai co-conduttori valgono punti bonus, così come il “cinque” dato al conduttore.

Consapevolezza e divertimento sul palco

Al termine della sua esibizione, Elettra Lamborghini ha ringraziato il pubblico e salutato con entusiasmo: “Non credo ci rivedremo più, grazie mille mi sono divertita come una pazza. Ciao vi amo”. Le sue parole riflettono una consapevolezza sul risultato nel gioco, ma anche un approccio giocoso e spensierato alla competizione.

Il contesto del Fantasanremo

Il Fantasanremo è un gioco parallelo al Festival, che premia determinate azioni compiute dagli artisti sul palco. Il gesto di Elettra Lamborghini evidenzia la sua partecipazione attiva e la ricerca di punti extra, dimostrando una buona conoscenza delle dinamiche del gioco.

Chi è Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è una cantante e personaggio televisivo italiana, nota per il suo stile eccentrico e la partecipazione a vari programmi di intrattenimento. Ha raggiunto la notorietà anche grazie alla sua presenza sui social e alla partecipazione a reality show, affermandosi come una figura di spicco nel panorama dello spettacolo italiano.