Gli spoiler delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Ender Celebi organizzerà una vendetta ai danni di Sahika quando la metterà in difficoltà con Kaya. La donna farà in modo che sua cognata si metta in ridicolo davanti a Kerim.

Sahika organizza una vendetta ai danni della cognata

Tutto inizierà quando Ender incolperà Sahika di aver organizzato il rapimento di Zehra grazie alla complicità di alcuni finti poliziotti. La donna cercherà di convincere Kaya della colpevolezza della cognata, ricordandogli che in passato aveva fatto la stessa cosa a loro figlio Yigit.

Ma l'avvocato non sembrerà convinto della teoria della moglie su Sahika, che giurerà di essere innocente. La darklady, a questo punto, organizzerà un piano di vendetta ai danni di Ender. La donna informerà suo fratello che sua moglie gli ha tenuto nascosto di essere entrata in possesso del 10% dell'azienda. Kaya apparirà molto risentito con Ender, tanto da mettere in discussione le loro nozze.

Ender mette in ridicolo Sahika davanti a Kerim

Le anticipazioni della serie tv rivelano che la vendetta di Sahika avrà effetti disastrosi anche su di lei. Kaya informerà sua sorella di avercela ancora con lei e di essere stufo dei suoi continui litigi con Ender. Quest'ultima, intanto, deciderà di vendicarsi della cognata per averla messa in difficoltà col marito.

La donna avrà intenzione di umiliare Sahika in azienda grazie alla complicità di Caner. In dettaglio, Ender farà in modo che suo fratello si introduca in orario notturno per modificare la data di nascita di Kerim, facendo in modo che il giorno successivo risulti il suo compleanno.

Il mattino seguente, Ender e suo fratello parleranno del fantomatico compleanno di Kerim, facendo in modo che Sahika ascolti tutto. In questa circostanza, Celebi dirà a Caner di voler fare un dono all'imprenditore prima della sua cognata. Quest'ultima anticiperà le mosse della darklady, facendo recapitare nello studio di Kerim un orologio e una torta. La donna farà una figuraccia quando l'imprenditore le dirà che non è il suo compleanno.

Leyla è stata invitata a cena da Halit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda ad inizio maggio in televisione, Leyla è stata invitata a cena da Halit con l'intento di farle conoscere i suoi figli. Aysel ha informato Yildiz della novità, scatenando una sua reazione. La sorella di Zeynep è apparsa intenzionata a sabotare l'appuntamento della coppia e per questo ha organizzato un piano per destare scompiglio. Infine Ender ha accusato Sahika di aver nascosto l'hard disk ricevuto da Nadir.