Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il ritorno di Yigit dagli Stati Uniti sarà segnato da un durissimo scontro con Ender. Il ragazzo non riuscirà ad accettare che la madre abbia sposato Halit senza informarlo e, nonostante le spiegazioni della donna, arriverà a prendere una decisione destinata a spezzarle il cuore.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yigit torna dall'America e affronta Ender

Appena rientrato, Yigit si recherà alla villa deciso a chiedere spiegazioni alla madre. Il giovane non nasconderà la propria delusione per aver scoperto solo al suo ritorno che Ender si è sposata.

Con tono amareggiato le dirà: "Sono partito per gli Stati Uniti e, quando sono tornato, ho trovato mia madre sposata. Non ti sei nemmeno presa la briga di chiamarmi per dirmelo".

Ender rivela la verità a Yigit sul tradimento

Nel tentativo di recuperare il rapporto con il figlio, Ender proverà a spiegare le ragioni che l'hanno portata a rifarsi una vita. La donna gli confesserà di non aver voluto raccontargli la verità, ma di sentirsi ormai costretta a farlo. "Tuo padre mi ha tradita. Ci siamo lasciati per questo", gli dirà, sperando che il ragazzo possa comprendere le sue scelte.

La rivelazione, però, non produrrà l'effetto sperato. Yigit faticherà a credere alle parole della madre e continuerà ad accusarla di aver pensato soltanto a sé stessa.

Yigit furioso chiude i rapporti con la madre

Ender cercherà ancora una volta di rassicurarlo, spiegandogli che il matrimonio con Halit non cambierà mai l'amore che prova nei suoi confronti. "Il fatto che abbia sposato Halit non significa che abbia smesso di amarti o di pensare a te", gli dirà.

Le sue parole, però, non riusciranno a placare la rabbia del figlio. Yigit, infatti, ribadirà per l'ultima volta che la donna ha pensato solo a sé stessa e, prima di andarsene, pronuncerà la frase definitiva destinata a gelare Ender: "Da questo momento non sei più mia madre". Una reazione che lascerà la donna sconvolta e aprirà una profonda frattura nel loro rapporto.

Per scoprire se la frattura tra madre e figlio sarà definitiva, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap.

Le puntate di Forbidden Fruit vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel daytime pomeridiano di Canale 5, ed sono disponibili anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.