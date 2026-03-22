Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Kaya assumerà la difesa di Nadir in tribunale per fare un torto ad Halit Argun. Quest'ultimo apparirà sempre più ospite alla storia d'amore nata tra sua figlia Lila e Yigit.

Halit contro la storia tra Yigit e Lila

Tutto inizierà quando Yigit deciderà di concedere il divorzio a Lila come richiesto da Halit. Il giovane trascorrerà alcune serate in discoteca insieme ad Akin all'insegna dell'alcool e delle ragazze. Una serata, Yigit noterà Lila in dolce compagnia.

Il giovane in preda all'alcool si scaglierà come una furia contro l'accompagnatore dell'ex moglie. Il buttafuori inviterà il figlio di Kaya ad uscire dal locale. Lila, a questo punto, correrà dall'ex marito per evitare che si metta alla guida in stato di ebrezza. In questo modo, i due raggiungeranno insieme l'abitazione di Kaya ed Ender. Halit manderà i suoi uomini a prendere Lila quando capirà che non è rincasata per la notte.

Kaya diventa l'avvocato di Nadir

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Kaya ed Ender rimarranno stupefatti dal gesto del signor Argun. L'uomo stufo del comportamento dell'imprenditore sceglierà di diventare l'avvocato di Nadir, giunto nel frattempo a Istanbul per vendicarsi di lui.

La decisione arriverà presto ad Halit, che lo vedrà come un vero e proprio tradimento. Il signor Argun si dimostrerà ancora più contrario alla storia d'amore tra Lila ed il figlio di un suo nemico.

Sahika ha svelato a tutti che Yigit è il figlio di Kaya ed Ender

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine marzo su Canale 5, Lila e Yigit si sono sposati in gran segreto ma il giorno dopo lui l'ha lasciata in modo crudele proprio come gli aveva ordinato di fare Sahika. Quest'ultima, invece, ha convinto Zehra a organizzare la festa del suo fidanzamento ufficiale con Halit. L'iniziativa ha mandato Yildiz su tutte le furie. Ender ha provato ad intervenire per impedire a Sahika di prendere il sopravvento.

La donna ha informato la darklady che il signor Argun non ha intenzione di divorziare da Yildiz. Sahika arrabbiata ha deciso di vendicarsi, rivelando a tutti che Yigit è il figlio di Ender e Kaya e che ha contratto matrimonio con Lila. Kaya, invece, ha aiutato Leyla a fuggire dal marito violento.

Halit è apparso furioso per le nozze di Lila ed ha cacciato Sahika di casa, colpevole di aver provocato lo scandalo. L'uomo ha quindi ordinato ad Yildiz di far ritorno a casa insieme ad Halitcan. Yilgit, invece, ha trovato riparo a casa di Kaya, dove hanno avuto modo di parlarsi per la prima volta da figlio e padre.