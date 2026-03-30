Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Lila capirà di provare ancora dei sentimenti per Yigit quando lo vedrà pericolosamente vicino ad una collega universitaria.

Lila capisce di provare ancora dei sentimenti per Yigit

Yigit non si rassegnerà all'idea di aver perso Lila per sempre. Il giovane capirà di nutrire per la ragazza un vero sentimento nonostante si fosse avvicinato a lei soltanto su ordine di Sahika. Lila ripagherà il marito con la stessa moneta, passando con lui una notte d'amore per poi lasciarlo il mattino dopo.

La figlia di Halit dimostrerà di essere ancora innamorata di Yigit, apparendo particolarmente gelosa quando il suo amato si avvicinerà a una collega universitaria. La donna convincerà Erim a portarla con sé ad una festa quando scoprirà la presenza del marito a casa di Ender e Kaya.

Lila e Yigit tornano a frequentarsi all'oscuro di tutti

Durante la serata, Lila e Yigit passeranno dei momenti da soli dove si daranno un bacio sulle labbra. Dalle anticipazioni della serie tv si apprende che i due capiranno di non poter fare a meno l'uno dell'altra. La coppia tornerà a frequentarsi all'oscuro di tutti. Il segreto tuttavia avrà le ore contate quando Halit li sorprendere a vedere un film insieme nella sua tenuta.

L'imprenditore andrà su tutte le furie, cacciando Yigit di casa. L'uomo informerà la figlia di non volerlo come genero poiché figlio di due suoi nemici.

Sahika ha avvelenato Yildiz, Ender, Halit e Aysel prima di lasciare la città

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit che sono andate in onda a fine marzo in televisione, Halit ha cacciato Sahika, rea di non averlo avvisato del matrimonio segreto da Lila e Yigit. L'uomo ha chiesto ad Yildiz di far ritorno alla tenuta insieme a loro figlio Halitcan.

Nadir, invece, ha fatto il suo arrivo a Istanbul. L'uomo ha ordinato a Sahika di abbandonare la città per non essere riuscita a conquistare il cuore di Halit. La darklady ha accettato la richiesta del suo complice ma prima ha messo in atto una diabolica vendetta.

Sahika ha avvelenato Halit, Yildiz, Ender e Aysel con l'intenzione di ucciderli. I quattro personaggi sono stati salvati da Leyla, che ha chiamato subito i soccorsi con l'aiuto di Caner.

Nadir, nel frattempo, si è avvicinato prima a Ender e poi ad Yigit ed Erim, salvandoli prima che venissero messi sotto da un auto. L'imprenditore ha poi raggiunto l'ospedale per fare una visita ad Halit. Il pubblico ha scoperto che il signor Argun aveva provocato l'arresto di Nadir per aver gestito alcuni affari illeciti all'interno della sua azienda.