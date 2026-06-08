Le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda dal 15 al 21 giugno svelano che Finn finalmente riuscirà a trovare Steffy ancora viva dopo giorni in cui Luna l'ha tenuta in gabbia.

Steffy rivela di essere stata rapita da Luna

Le anticipazioni degli episodi di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 15 a domenica 21 giugno prendono il via dal ritrovamento di Steffy, dopo che quest'ultima è stata tenuta in gabbia da Luna. La Forrester provata per le dure condizioni in cui ha vissuto negli ultimi giorni troverà conforto tra le braccia del marito che prometterà di non lasciarla mai più da sola.

Intanto, l'angoscia di Ridge e Taylor preoccupati per l'assenza prolungata della figlia verrà dissolta grazie alla chiamata di Finn che annuncerà il ritrovamento di Steffy. Arrivata a casa, Steffy rivelerà alla famiglia che dietro il suo rapimento c'è Luna. Inevitabilmente, tutti resteranno scioccati.

Al commissariato, Poppy scoprirà di essere stata scagionata: la polizia, infatti, arresterà il vero colpevole degli omicidi di Tom Starr e Hollis. Ad avere ucciso i due uomini è stata proprio Luna che, fingendo dolcezza e sensibilità, non solo è stata capace di togliere la vita a Tom e Hollis, ma ha anche fatto di tutto per incastrare la madre Poppy, provando a manipolare tutti.

R.J. scioccato per quello che ha fatto la fidanzata

Intanto, Steffy finalmente a casa e circondata dai suoi cari, si riprenderà velocemente dopo essere stata per giorni senza bere e mangiare per paura che Luna la avvelenasse. Steffy deciderà di tornare subito a lavoro e Ridge e Taylor ringrazieranno Finn per aver riportata a casa la figlia sana e salva.

Infine, R.J. verrà informato sugli ultimi avvenimenti e visibilmente turbato per quanto scoperto non potrà che dispiacersi per aver portato Luna nella vita della sua famiglia.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Luna ha rapito Steffy per evitare che lei sveli a tutti i suoi segreti. Intanto, la famiglia Forrester è stata in grande preoccupazione per l'assenza prolungata della figlia. Finn, dopo aver incontrato la cugina, ha percepito il nervosismo di Luna e ha affermato di voler ritrovare la moglie Steffy.