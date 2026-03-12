Gli spoiler degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana in prima visione su Canale 5 rivelano che Ender Celebi e Kaya capiranno di provare dei sentimenti l'una per l'altro in seguito al matrimonio avvenuto su ordine di Yigit. L'avvocato deciderà di regalare un anello alla donna, simbolo del loro ritrovato amore.

Sahika interrompe una manifestazione d'affetto tra Ender e Caner

Tutto inizierà quando Ender informerà Caner di aver capito di provare dei sentimenti per Kaya. La donna deciderà di organizzare un piano per conquistare il marito in seguito al matrimonio, avvenuto su ordine di Yigit.

Ender inizierà a comportarsi in modo gentile con l'avvocato, organizzando una cena per stabilire un rapporto di coppia pacifico. I due sposi si avvicineranno sempre di più, tanto da essere sul punto di baciarsi. Sahika interromperà la manifestazione d'affetto tra Ender e Kaya, facendo scattare l'allarme antincendio di villa Akinci. La sorella di Caner lascerà la stanza, scoprendo che dietro al gesto c'era la mano della cognata.

Kaya regala un anello ad Ender

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Ender andrà incontro ad un momento difficile a causa di Yigit. Quest'ultimo informerà la madre che non c'è più bisogno che rimanga insieme a Kaya in quanto ha compreso che i sentimenti come l'amore non si possono comandare o imporre.

Ender e suo marito non controbatteranno le dichiarazioni del figlio anche se poi saranno costretti a dirgli la verità. La coppia informerà Yigit che sono riusciti a trovare la serenità insieme. Durante una cena, l'avvocato darà ad Ender un anello, simbolo dell'amore ritrovato con lei. Sahika non prenderà bene tale novità e per questo deciderà di organizzare un diabolico piano per separare per sempre suo fratello dalla cognata.

Yildiz ha capito che Sahika ha scambiato il suo bambino in ospedale

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit che sono stati trasmessi a metà marzo sulla rete ammiraglia Mediaset, Yildiz ha scoperto che Sahika ha scambiato i bambini in ospedale. Ender è riuscita a trovare la famiglia che ha preso i figlio di Yildiz, che nel contempo ha deciso di partire per l'Australia.

La sorella di Zeynep ha così potuto dimostrare che Halit è il padre di Halitcan. Quest'ultimo non ha esitato a proporre alla donna di tornare a vivere sotto lo stesso tetto. Erim è rimasto basito dalla notizia di avere un fratellino mentre Sahika è apparsa sconvolta dal fallimento del suo piano. Kaya, invece, ha sorpreso Leyla con una cena romantica mentre Yigit ha provato a confortare Erim e continuato a provocare Lila, sempre più attratta da lui.