Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana su Canale 5, Ender Celebi dimostrerà di non essere indifferente al fascino di Kaya. La donna chiederà aiuto a Caner per organizzare un piano per riconquistare l'avvocato.

Ender chiede aiuto a Caner per conquistare Kaya

Ender e Kaya decideranno di diventare marito e moglie su ordine di Yigit, che minaccerà di lasciare Istanbul qualora non dovessero accettare la sua richiesta. I due, a questo punto, saranno costretti a contrarre matrimonio e per questo inizieranno a vivere sotto lo stesso tetto anche se in due camere separate.

La ritrovata armonia famigliare porterà Yigit a fare pace col passato. Il ragazzo inizierà a chiamare Ender e Kaya mamma e papà.

Nel frattempo, la sorella di Caner dimostrerà di non essere indifferente al fascino del marito. La donna informerà il fratello di essere decisa a fare di tutto pur di conquistare il suo cuore. Ender metterà in azione uno dei suoi piani pur di riavere Kaya tutto per sé.

Ender e Kaya sul punto di baciarsi

Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Ender proporrà al coniuge di andare a cena da soli come fanno le coppie sposate. Kaya accetterà la richiesta della moglie, indispettendo Sahika. Quest'ultima vorrà impedire al fratello di consumare le nozze con Ender e inizi quindi una storia con lei.

La donna tuttavia andrà incontro ad una brutta sorpresa.

L'intenzione verrà meno quando Ender avrà una fortissima lite con Kaya a causa di Sahika. La donna accuserà il marito di non star facendo nulla per contrastare la darklady, tornata minacciosa con Yigit. Celebi minaccerà di lasciare la casa ma verrà fermata da Kaya, che le chiederà di rimanere. In questa circostanza, i due si avvicineranno sempre più, dando l'impressione di volersi baciare. L'incontro verrà fermato da Sahika che udita la loro conversazione farà scattare l'allarme antincendio.

Yigit ha iniziato ad essere freddo nei confronti di Lila

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio marzo su Canale 5, Yildiz è apparsa sconvolta dopo il risultato negativo del test del Dna in cui Halit non risulta essere il padre di suo figlio.

Sahika è riuscita a scambiare il neonato al momento della nascita. Intanto Ender ha chiesto ad Altin di spiare le mosse della sorella di Kaya, all'oscuro che sono in combutta.

Yigit, invece, ha detto alla zia di essere riuscito ad avvicinarsi a Lila. Sahika ha ordinato al giovane di prendere le distanze dalla ragazza, convinta che questo stratagemma potesse aumentare l'interesse di lei. Di conseguenza, Yigit ha iniziato ad essere freddo con Lila.