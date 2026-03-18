Colpo di scena a Forbidden Fruit: Yildiz e Zehra finiscono in manette. Quella che doveva essere una serata di festa si trasforma in un incubo quando la polizia irrompe in un casinò illegale, arrestando le due donne durante un blitz spettacolare. Dietro l’umiliazione c’è la firma di Ender, decisa a vendicarsi per essere stata incastrata da Yildiz nel furto della foto di Nadir. Sfruttando il divieto sui casinò in Turchia, Ender attira la rivale nel locale e informa Sahika per far scattare la denuncia di Halit.

Il segreto di Nadir è nelle mani di Halit

Halit penserà di avere in pugno Nadir. Metin gli porterà una prova compromettente con cui potrebbe ricattarlo: una foto in cui Nadir è stato costretto a indossare un costume da danza del ventre, solo per tenerlo sotto minaccia. Per riavere quella foto e per la vergogna, Nadir ha ucciso un uomo. Penserà di aver eliminato tutte le prove, ma non sarà così.

Una copia della foto finirà nelle mani di Halit, che non esiterà a minacciare Nadir, dicendogli che ha 24 ore di tempo per restituirgli le quote, se non vuole che la foto finisca sui giornali.

Yildiz ruba la prova di Halit e incastra Ender

Nadir proverà subito a recuperarla e dirà a Yildiz che, se non prenderà quella foto da Halit, lo ucciderà.

Dalla paura, Yildiz si attiverà subito per recuperarla, ma non vorrà che Halit sospetti di lei. Così, mentre metterà in atto il furto, inviterà Ender a casa, dicendole che Erim vuole vederla.

Alla fine, Nadir avrà la sua foto e quando Halit si renderà conto del furto, crederà che sia stata Ender. Questa vicenda scatenerà ulteriori conseguenze.

Ender non perdona: la trappola che trascina Yildiz in manette

Ender si renderà conto di essere stata incastrata da Yildiz, così vorrà farla cadere in una trappola, attirandola con un falso invito a una festa nel casinò di Nadir. Potrebbe nascere un grosso scandalo, visto che in Turchia i casinò sono vietati dal 1998.

Contemporaneamente, però, Ender dirà a Sahika del casinò di Nadir e la donna non esiterà a informare Halit, che farà partire subito una denuncia.

Ci sarà un blitz della polizia e avverrà proprio nel momento in cui nel casinò ci saranno Yildiz e Zehra, convinte di essere semplicemente a una festa.

Sarà l’ennesimo modo di Ender per far capire a Yildiz chi, tra le due, è davvero la più furba.