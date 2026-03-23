Svolta drammatica nelle trame di Forbidden Fruit: il fragile castello di bugie costruito da Lila e Yigit crollerà definitivamente. Il rientro anticipato di Halit a casa si trasformerà in un incubo per la giovane coppia, sorpresa in un momento di intimità proprio quando avrebbe dovuto rispettare la distanza imposta dal divorzio. La reazione di Halit sarà implacabile: furibondo per l’ennesimo atto di ribellione, deciderà di stroncare il legame una volta per tutte con un provvedimento estremo. Per Lila non ci saranno lacrime che tengano: il padre ne decreterà l’esilio immediato negli Stati Uniti, strappandola a Istanbul e condannando il suo amore per Yigit a una fine tanto brusca quanto amara.

Halit impone il divorzio a Lila e Yigit

Nella puntata in onda il 23 marzo, Halit scoprirà che Lila ha sposato Yigit e la obbligherà a chiedere l'annullamento del matrimonio. Tra vari tira e molla, alla fine i due arriveranno al divorzio, ma proprio quando verrà proclamata la separazione ufficiale, i due capiranno che non possono stare lontani.

Inizieranno a vedersi di nascosto a casa di Kaya, luogo in cui Yigit vive da quando ha scoperto che è suo padre. I due saranno più complici che mai e decisi a stare insieme per sempre.

La cena di Erim finisce male, Halit furibondo

Contemporaneamente, Halit si troverà davanti ad altri problemi da affrontare. Yildiz gli dirà che Erim vuole presentargli la sua fidanzata, così la inviteranno una sera a cena.

Si aspetteranno che il ragazzo arrivi accompagnato da una sua coetanea, invece al suo fianco ci sarà Melisa, una ragazza di vent'anni.

La cosa farà arrabbiare Halit che, per non dare in escandescenze davanti al figlio, lascerà la casa fingendo di andare a una riunione urgente. Per Lila sarà un’occasione ghiotta per invitare Yigit a casa sua, visto che il padre non dovrebbe rientrare presto.

Halit becca Lila con Yigit e la punisce mandandola dalla madre

La situazione, però, precipiterà quando Halit rientrerà a casa prima del previsto e troverà Lila insieme a Yigit. Caccerà il ragazzo di casa e prometterà alla figlia una punizione severa.

Il giorno seguente, Halit dirà a Lila di aver preso una decisione: “Visto che non sono più in grado di stare dietro alle tue ribellioni, ti mando da Zerrin negli Stati Uniti”. La figlia lo pregherà di lasciarla in Turchia, promettendogli di comportarsi bene, ma Halit non vorrà sentire ragioni: il suo futuro non è più a Istanbul.