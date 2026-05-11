Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit (Yasak Elma) rivelano che Zehra Argun vivrà uno dei momenti più difficili della sua vita a causa del tracollo economico della famiglia Argun. La ragazza proverà a rimettersi in piedi trovando lavoro in una libreria grazie all’aiuto di Akın, ma la situazione prenderà una piega drammatica a causa di un passo falso della ragazza, che la trascinerà nuovamente in un vortice autodistruttivo.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Zehra perde tutto e viene licenziata

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, dopo la bancarotta di Halit, Zehra sarà costretta a cambiare stile di vita.

Lei e la sua famiglia perderanno ogni privilegio e saranno costretti a lasciare la loro casa per trasferirsi da Sitki. Nelle trame turche, spinta dalla necessità e dal desiderio di riscatto, Zehra deciderà di mettersi in gioco, accettando un impiego come commessa in una libreria.

Cercherà di adattarsi a una realtà molto diversa dal lusso nel quale è sempre vissuta. Tuttavia, il suo atteggiamento superficiale finirà per metterla nei guai. Quando alcune amiche si presenteranno in libreria, Zehra fingerà di trovarsi lì per caso nel tentativo di non sfigurare davanti a loro.

L'inganno della figlia di Halit, però, verrà subito scoperto dai proprietari del negozio che, non tollerando tale mancanza di professionalità, decideranno di licenziarla.

Per Zehra sarà un duro colpo, soprattutto perché quel lavoro rappresentava uno dei pochi tentativi concreti di ripartire dopo la crisi della famiglia.

Zehra tocca il fondo: il ritorno nel tunnel della dipendenza

Devastata dall'umiliazione subita, la giovane Argun perderà il controllo. Dopo aver lasciato la libreria, entrerà in un negozio per acquistare degli alcolici, ricadendo così nel tunnel della dipendenza.

Zehra mostrerà così la sua grande fragilità, incapace di gestire la pressione e le difficoltà economiche. Il dramma degli Argun si farà sempre più grave: mentre Halit cercherà di adattarsi a lavori umili, la ragazza sprofonderà in una crisi personale. Cosa succederà a Zehra Argun? La sua caduta sembra inarrestabile nelle prossime puntate di Forbidden Fruit.