Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che, nelle prossime puntate, Ender e Caner inizieranno a sospettare che dietro la morte di Nadir si nasconda una verità molto più inquietante della versione ufficiale. I due decideranno di avviare un’indagine personale contro Sahika Ekinci, convinti che la donna stia nascondendo qualcosa.

Spoiler Forbidden Fruit: Nadir muore, Sahika è sua moglie

La morte di Nadir lascerà tutti senza parole nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. L'uomo perderà la vita a causa di un improvviso malore. A rendere tutto ancora più inquietante sarà il comportamento di Sahika: secondo le trame turche, la donna nasconde un piano spietato.

Nel giorno del funerale, la donna si presenterà davanti a tutti vestita di nero e in lacrime, dichiarando di essere la moglie di Nadir. La rivelazione sconvolgerà Kaya, Ender e gli altri presenti, che non erano a conoscenza di alcun matrimonio tra i due.

Sahika ostenterà disperazione davanti alla bara, nel tentativo di convincere i presenti di essere una vedova distrutta dal dolore. In realtà, Ender e Caner non si lasceranno ingannare dalla messinscena, decisi a fare luce sui punti d'ombra della vicenda.

Cercheranno prima di rintracciare l’uomo che avrebbe celebrato il matrimonio tra Sahika e Nadir. Al contempo, tenteranno di introdursi nella villa di Nadir alla ricerca di indizi compromettenti.

Per non destare sospetti, si presenteranno alla porta con la scusa di dover consegnare del cibo. Una volta all'interno, ispezioneranno diverse stanze della casa, certi di poter rinvenire prove legate alla scomparsa dell'uomo.

Sahika cancella le prove e sfida Ender

Sahika Ekinci, però, non resterà a guardare. Sospettando le mosse dei suoi nemici, ordinerà ai suoi uomini di bonificare la villa, convinta di aver eliminato ogni traccia compromettente.

Dopo aver fatto bonificare la casa, disporrà la messa in vendita dell'abitazione per recidere ogni legame con Nadir.

Ender trova una prova contro Sahika

Nonostante la pulizia accurata dei sicari, durante la perlustrazione Ender riuscirà a scovare un piccolo pezzo di vetro rotto sfuggito alla bonifica.

Convinta che possa trattarsi di una prova importante, lo farà analizzare.

I risultati degli esami, però, si riveleranno inconcludenti e non permetteranno di dimostrare nulla contro Sahika.

Ender vicina alla verità, ma Sahika ha previsto tutto

Sfumata la pista del vetro rotto, i fratelli sposteranno la loro attenzione sul misterioso matrimonio. Caner riuscirà a rintracciare l'uomo che sostiene di aver celebrato l'unione tra Sahika e Nadir. Per un momento, Ender penserà di aver trovato la prova contro la sua rivale.

La verità sarà però un’altra: anche quell’uomo farà parte del piano di Sahika. Cosa succederà nelle prossime puntate di Forbidden Fruit? La battaglia tra Ender e la sua rivale è appena iniziata.