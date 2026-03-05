La finale del Festival di Sanremo 2026 è stata teatro di un momento di tensione tra Valeria Marini e Nino Frassica. Una battuta del comico, riferita a un presunto intervento estetico alle labbra della showgirl, ha suscitato una reazione emotiva da parte della Marini, che ha richiesto delle scuse pubbliche. Frassica ha risposto con un post su Instagram, accompagnato da un video di una gag simile del 2019, in cui la Marini aveva reagito con il sorriso.

La reazione di Valeria Marini

Durante una puntata del programma televisivo La Volta Buona, Valeria Marini ha espresso il suo disappunto, visibilmente commossa.

Ha rivelato di aver ricevuto delle scuse private da Nino Frassica, ma ha sottolineato come queste non fossero sufficienti, auspicando un chiarimento pubblico. La battuta incriminata, pronunciata sul palco dell’Ariston, imitava una voce gonfia, un riferimento che la Marini ha definito “molto offensivo” e che l’ha ferita profondamente, toccando la sua sensibilità personale.

Le scuse di Nino Frassica

La risposta di Nino Frassica è arrivata tramite un post su Instagram con la dicitura “Scusa Valeria”. Il comico ha inoltre condiviso un filmato di una gag analoga, risalente al 2019 e trasmessa durante una puntata di Che tempo che fa. In quel frangente, la Marini era presente e aveva accolto la battuta con divertimento.

Questo gesto sembra voler evocare un precedente momento di intesa tra i due, ma non si configura come una richiesta di perdono esplicita o un chiarimento pubblico formale.

La vicenda solleva una riflessione importante sul confine sottile tra comicità e rispetto della sensibilità individuale, specialmente quando le battute riguardano l’aspetto fisico delle persone. Resta da valutare se la richiesta di scuse pubbliche avanzata da Valeria Marini troverà un riscontro in futuro.