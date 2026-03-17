La notte che ha preceduto l'ingresso di 12 nuovi concorrenti, nella casa del Grande Fratello Vip c'è stato un inaspettato avvicinamento. Chi ha guardato la diretta fino a tardi, infatti, ha assistito ad un improvviso scambio di coccole tra Ibiza Altea e Renato Biancardi: i due si sono accarezzati da un letto all'altro e poi si sono messi a dormire.

I gesti che non passano inosservati

Sono passati pochissimi giorni dall'inizio della nuova edizione del GF Vip, ma nella casa c'è già stato un primo timido avvicinamento tra due concorrenti.

Come dimostrano le immagini che stanno circolando sui social oggi, 17 marzo, la notte scorsa Ibiza e Renato si sono scambiati carezze e sguardi prima di addormentarsi.

Le telecamere, infatti, hanno ripreso i due inquilini mentre si coccolavano da un letto all'altro: la modella, in particolare, ha fatto qualche grattino sul braccio del compagno d'avventura per il quale ha speso belle parole di recente.

I fan non escludono che potrebbe essere già nata una simpatia tra le mura più spiate d'Italia, ma i 12 ingressi che ci saranno tra poche ore potrebbero stravolgere tutto.

I commenti dei fan del GF Vip

Sui social si sta già parlando di quello che è successo stanotte tra Ibiza e Renato, e molti fan del GF Vip sono concordi nell'affermare che quest'avvicinamento sarebbe stato un po' precoce.

"Ma di già?", "Non ho parole", "Non posso crederci", "Fuggire", "Che cosa?", "Ma non si conoscono nemmeno", "Sono già nati i renibiza?", "Sono passati solo due giorni", "Per me è presto", "Si sono visti per la prima volta quattro giorni fa, zero credibilità", "Si vedrà", "Sono entrati entrambi per farsi una ship, è palese", "Hanno studiato bene a casa", si legge su X in queste ore.

Stasera l'esordio su Canale 5

Dell'avvicinamento tra Ibiza e Renato si potrebbe parlare nel corso della puntata di stasera: tra poche ore, infatti, Ilary Blasi darà ufficialmente il via all'ottava edizione del GF Vip e lo farà presentando al pubblico i 12 concorrenti che mancano per completare il cast.

Durante la diretta potrebbero esserci già alcuni faccia a faccia, magari uno tra Antonella e Adriana dopo le frecciatine che si sono scambiate a distanza in questi giorni.