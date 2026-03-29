Lunedì 30 marzo uno degli otto concorrenti che sono al televoto verrà eliminato, e sarà colui/lei che riceverà meno preferenze da parte del pubblico del Grande Fratello Vip. Fino ad ora al sondaggio di Reality House su questa nomination hanno partecipato 360 utenti, e i risultati parziali svelano che ad uscire potrebbero essere Marco Berry o Giovanni Calvario (entrambi fermi all'8%), Lucia Ilardo o Raul Dumitras (9% dei voti totali a testa).

Metà cast al televoto per l'eliminazione

Chi sarà eliminato nel corso della puntata del GF Vip del 30 marzo?

I fan stanno votando da un paio di giorni per salvare i loro concorrenti preferiti tra gli otto che sono in nomination.

Stando ai risultati provvisori del sondaggio su Reality House, sarebbero almeno quattro gli inquilini più a rischio: sia Marco che Giovanni hanno ricevuto l'8% delle preferenze (28 voti dei 360 totali).

Un grandino più in su in questa classifica ci sono Lucia e Raul, entrambi con il 9% (34 voti).

Basandosi su questi dati, a lasciare la casa lunedì sera potrebbe essere uno di questi quattro protagonisti.

La parte alta della classifica

Sempre considerando il sondaggio che è stato fatto su Reality House, sono quattro i concorrenti del GF Vip che dovrebbero salvarsi dalla prossima eliminazione.

Francesca ha ottenuto l'11% delle preferenze (38 voti), Ibiza è al 13% (47 voti) e Adriana è al 14% (50 voti).

L'inquilina più amata dagli utenti che hanno partecipato a questa votazione online, però, è Antonella: a poco più di 24 ore dall'inizio della puntata su Canale 5, Elia ha ricevuto 104 voti (che corrispondono al 29%).

Ancora tensione nella casa del GF Vip

Nell'attesa di scoprire l'esito del televoto eliminatorio di questa settimana, i concorrenti del GF Vip stanno continuando a scontrarsi.

Tra Antonella e Ibiza, in particolare, c'è stato un acceso litigio sulle cose poco carine che Altea avrebbe detto su Blu nell'ultima puntata, soprattutto sul fatto che sarebbe una "gatta morta" e che ci proverebbe con tutti gli uomini della casa.

"Sei falsa e cattiva, non voglio avere niente a che fare con una persona che parla in questo modo delle altre donne", ha detto Elia guardando la coinquilina dritta negli occhi.