Nella giornata di sabato 28 marzo, Francesca Manzini è finita al centro di una polemica a causa di una sua risposta considerata omofoba. Nel dettaglio, la concorrente del Grande Fratello Vip spiegato a Ibiza Altea che in un periodo buoi della sua vita ha tantissime cose sbagliate e tra queste in modo velato ha anche rivelato di aver avuto un flirt verso una persona del suo stesso genere.

La frase controversa di Francesca Manzini

In un momento di relax al GFVip, Ibiza ha chiesto a Francesca: "Hai mai avuto esperienze con altre donne?". La replica di Manzini non ha tardato ad arrivare: "Ero molto vicina a Mefisto e tutto ciò che c'era di negativo.

Quindi, ho fatto tante cose ma le ho fatto perché ero disorientata". Sebbene la comica abbia risposto senza alcun riferimento, secondo alcuni utenti del web si tratterebbe di un ragionamento omofobo.

ibiza: sei mai stata con una donna?

francesca: sì ero vicina al diavolo quando ero giovane💜🏳️‍🌈#gfvip pic.twitter.com/wQZPKcRgDy — J (@nontisento) March 28, 2026

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti del web hanno commentato quanto detto da Francesca Manzini. Un utente ha affermato: "Ma sbaglio o lei ha paragonato il periodo in cui era vicina a Mefisto all'esperienza con altre donne?". Un altro utente ha aggiunto: "Non Francesca che rispondendo a Ibiza lascia intendere di essersi avvicinata alle donne in un momento in cui era disorientata".

Tra gli utenti c'è chi ha punzecchiato entrambe le concorrenti del reality show: "Tra Ibiza che fa commenti sessisti e Francesca che esprime pensieri omofobi, si stringono la mano". Un ulteriore utente ha affermato: "Ma ho sentito bene quello che ha detto Manzini?".

GFVip: anticipazioni 5^ puntata

Lunedì 30 marzo eccezionalmente va in onda il GFVip.

Tra gli argomenti che affronterà Ilary Blasi ci sono i continui scontri tra i concorrenti: Antonella Elia contro Ibiza Altea, Raimondo Todaro contro Giovanni, Francesca Manzini contro Alessandra Mussolini. Ma non solo, perché poi sarà la volta del verdetto del televoto: il concorrente meno votato dovrà abbandonare il programma. Infine verranno fatte nuove nomination.