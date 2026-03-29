In un momento di relax al Grande Fratello Vip, Giovanni Calvario e Raul Dumitras hanno avuto un confronto anche se non sembra aver portato a nulla. Nel dettaglio, Giovanni ha rimproverato all'inquilino di non essere una persona umile. Dal canto suo il concorrente romano ha immediatamente replicato restituendo l'accusa e ha aggiunto: "Mi sembri perfido".

Raul e Giovanni a confronto

Secondo il punto di vista di Giovanni Calvario, Raul Dumitras non sarebbe una persona umile. Inoltre pensa che voglia cercare a tutti i costi uno scontro all'interno del reality show solo perché nella precedente puntata le opinioniste lo hanno spronato ad essere più attivo in casa.

Dal canto suo il concorrente romano ha immediatamente respinto l'accusa sostenendo che Giovanni voglia apparire come una persona umile quando in realtà non lo è: "Mi sembri perfido". Dumitras ha ribadito di non essere una persona cattiva, ma di tirare fuori le unghie solo se attaccato.

A seguire i due concorrenti hanno commentato le nomination e Raul ha fatto notare a Giovanni che avrebbe dovuto nominare Raimondo Todaro dopo lo scontro avvenuto nella precedente puntata del GFVip. Calvario ha però giustificato il suo gesto, in quanto intende smascherare Raimondo: "Gli dico spesso che prima o poi verrà fuori. Per questo voglio che resti più tempo possibile in gioco".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, gli utenti del web hanno commentato i dissapori tra Raul e Giovanni.

Un utente ha criticato l'atteggiamento di Dumitras: "Raul lo sa che sta partecipando al GFVip e quindi potrebbe essere nominato?". Un altro utente ha aggiunto: "Personalmente trovo che siano entrambi costruiti avendoli seguiti in altrettanti programmi". Un utente ha affermato: "Raul e Giovanni proprio non si sopportano". Uno spettatore ha affermato: "Giovanni per essere credibile doveva nominare Raimondo visto lo scontro avuto in puntata". Infine c'è anche chi ha affermato: "È vero Giovanni avrebbe dovuto nominare Raimondo, ma ci sta che per strategia voglia tenere Todaro in casa per smascherarlo".

GFVip: 8 concorrenti in nomination

Nella precedente puntata del reality, Alessandra Mussolini avendo ottenuto l'immunità ha avuto l'opportunità di "condannare" un concorrente al televoto e ha optato per Marco Berry.

Al termine delle nomination insieme all'illusionista sono finiti in nomination: Lucia Ilardo, Ibiza Altea, Antonella Elia, Adriana Volpe, Francesca Manzini, Raul Dumitras, Giovanni Calvario.

Tra gli 8 concorrenti, il meno votato dovrà abbandonare il gioco definitivamente.