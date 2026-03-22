Nella serata di sabato 21 marzo c'è stato un botta e risposta tra Antonella Elia e Blu Barbara Prezia. Tutto è iniziato con la prima ha chiesto alla seconda perché abbia deciso di cambiare la postazione del letto nonostante le fosse assegnata una buona posizione, ma la modella ha immediatamente redarguito la concorrente del Grande Fratello Vip: "Smettila con questi teatrini".

Antonella vs Blu

Il team di Antonella Elia nella seconda puntata del GFVip ha vinto dei privilegi al televoto flash, quindi hanno avuto modo di cambiare camera da letto. Nonostante i benefit, Blu ha lamentato di non essere riuscita a dormire perché lontana dal camino: "Ho dei problemi di sonno come te.

Quindi ho scelto quella postazione, per farti un favore". Alle dichiarazioni della modella, la Elia ha immediatamente replicato con sarcasmo: "Ma davvero l'hai fatto per me? Che carina". Sentendosi presa in giro Blu ha perso le staffe, ma Antonella ha nuovamente tagliato corto sull'accaduto: "È follia ciò che stai dicendo". In disaccordo Blu ha risposto stizzita: "Smettila di fare i teatrini a quest'ora".

Tra le due concorrenti del reality show è bastato davvero poco per far salire la tensione, visto che non sembrano sopportarsi più di tanto.

io spero che antonella elia tra poco la pigli per i capelli e ci pulisca i pavimenti di casa diamole un’utilità a sto fantasma



pic.twitter.com/dLpMSSKnOK — 𝔣𝔢𝔡𝔢𝔯𝔦𝔠🩸 (@ruffi4no) March 22, 2026

Cosa pensano gli utenti del web

Su X, il botta e risposta tra Antonella e Blu non è passato inosservato.

Un utente ha criticato la modella sostenendo che voglia apparire come vittima: "Spero che Antonella Elia tra poco la rimetta al suo posto visto che da quando è entrata Prezia si sente la diva". Un altro utente ha aggiunto: "Non vedo l'ora che le due litighino". Tra gli utenti c'è chi ha scritto: "Questa discussione surreale sulla postazione del letto ci sta regalando una bella dinamica". Un altro spettatore ha commentato: "Trovo che Antonella sia una persona arrogante". A fare eco ci ha pensato un altro: "Blu ha semplicemente cercato di fare una carineria ad Antonella, ma lei si crede sempre al centro dell'attenzione al punto che non riesce neanche a vedere quando una persona vuole aiutarla". Infine c'è chi ha criticato entrambe: "Io credo che abbiano deciso di litigare per il nulla solo perché spinte dalla noia".