Selvaggia Lucarelli ha criticato Adriana Volpe alla seconda diretta di Grande Fratello, dividendo il pubblico di Mediaset al grido “Noiosa e maestrina”.

Selvaggia Lucarelli e lo scontro con Adriana Volpe

Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 8, trasmessa venerdì 20 marzo 2026 sulle reti TV e streaming Mediaset, Ilary Blasi ha chiesto a Selvaggia Lucarelli di esprimersi su Adriana Volpe, leader del Gold Club ossia la fazione del gruppo di concorrenti che si contrappone al Club Economy che é invece capitanato da Antonella Elia.

Selvaggia Lucarelli ha definito quest'ultima rigida e noiosa come concorrente, per poi etichettarla come poco elastica e poco altruista verso l'altra fazione di Elia.

"Ma da te questo non me lo aspetto proprio”, ha ribattuto Volpe, che dissentendo da Lucarelli ha chiarito la sua posizione, dicendosi rispettosa del regolamento del gioco di Mediaset. Di tutt'altro avviso si é detta Lucarelli che é rimasta ferma sulla sua posizione critica, secondo cui concedersi degli strappi alle regole intesi come anche aiuti alla squadra avversaria non significherebbe essere fuori dalle righe o fuori dalle regole del reality show.

Il chiarimento con Antonella Elia durante la puntata

Indipendentemente dallo scontro con l'opinionista e le annesse reazioni degli utenti nel web, Adriana Volpe può intanto già dirsi una dei protagonisti più discussi del Grande Fratello, anche per le incomprensioni avute negli anni con Antonella Elia, con cui condivide la nuova esperienza al reality della Casa di Cinecittà.

In un confronto di chiarimento avuto con Elia, Volpe si é lasciata andare ad un lungo pianto scusandosi con Antonella per non essere riuscita a stringere con lei un sodalizio, a partire dalla loro prima partecipazione al gioco risalente ai tempi del Gfvip4. Di sua risposta, Antonella ha voluto porgere le scuse a Volpe, per non averne mai compreso il lato più fragile e la sensibilità, reputandola erroneamente sempre molto rigida e convinta sulle sue posizioni.