Domenica scorsa Helena Prestes e Javier Martinez hanno raggiunto la Toscana, in particolare il posto dove vive Luca Calvani con il marito Alessandro. Durante il viaggio la modella ha fatto una live su TikTok che ha colpito molto i fan: per quasi un'ora, infatti, la 35enne ha scherzato con il compagno chiedendogli un anello di fidanzamento che lei potrà sfoggiare quando saranno lontani per motivi di lavoro.

La richiesta di Helena

Le dirette che Helena fa su TikTok sono seguitissime e il motivo di questo successo sarebbe da ricercare nei contenuti che la modella offre a chi si collega con il suo account.

Nelle live di Prestes non c'è mai nulla di programmato, anzi la spontaneità è una delle sue carte vincenti.

Nel corso della live che ha fatto domenica 22 marzo, ad esempio, la 35enne ha saputo intrattenere migliaia di utenti per quasi un'ora con battute, pillole di saggezza e spoiler sul suo futuro professionale.

A questa diretta ha partecipato anche Javier e per gran parte del tempo la sua compagna lo ha coinvolto in gag che hanno divertito tutti, a partire da quella sull'anello di fidanzamento che dovrebbe regalarle.

"Non puoi lasciare una bionda in giro senza un chiaro segnale del fatto che sono impegnata. Un anello è simbolo di amore vero e legame duraturo", ha ironizzato Helena sui social.

Il progetto in America

Sempre nel corso della live che ha fatto l'altro giorno, Helena ha svelato che ad aprile volerà a New York e ci rimarrà almeno per 40 giorni.

"Questo viaggio di lavoro l'ho già rimandato diverse volte", ha spiegato Prestes senza dire troppo di quello che andrà a fare in America per più di un mese.

Anche Javier dovrebbe raggiungere la fidanzata una volta conclusa la stagione sportiva in corso.

lo sentite il profumo di 40 giorni a NY lontano da tutti l'America è libertà ✨ pic.twitter.com/1ls8ku0Ran — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) March 22, 2026

L'entusiasmo dei fan

La notizia che presto Helena e Javier partiranno per New York e ci resterà più di un mese, ha reso felici tutte le persone che li supportano nel lavoro e nel privato.

"40 giorni in America lontano da tutti, che bello", "Felicissima per questo soggiorno a New York", "Entrambi meritano di stare per un po' in santa pace", "Lavoro e amore, lì avrà tutto", "Finalmente liberi", "Non vedo l'ora", "Lì nessuno gli romperà le scatole", "Adoro", si legge su X in queste ore.