Il programma di punta di Canale 5, ‘Scherzi a Parte’, ha dominato la serata televisiva, conquistando la prima fascia oraria con un impressionante 22,5% di share. La trasmissione, condotta con brio da Max Giusti, ha saputo catturare l'attenzione di ben 2.969.000 telespettatori, affermandosi come la scelta preferita dal pubblico e superando nettamente le proposte della concorrenza sulle principali reti nazionali.

Il trionfo di ‘Scherzi a Parte’ negli ascolti serali

La serata ha visto ‘Scherzi a Parte’ primeggiare in maniera indiscussa, distanziando gli altri programmi in palinsesto.

Su Rai 1, ‘Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio’ ha registrato un buon risultato, interessando 3.306.000 spettatori e raggiungendo il 19,6% di share. Su La7, il format di approfondimento ‘Propaganda Live’ ha totalizzato 1.357.000 telespettatori, pari al 9,8% di share. Rai 3, con ‘Lo Stato delle Cose’, ha radunato 937.000 persone, ottenendo il 6,1% di share, mentre Italia 1 ha intrattenuto 1.104.000 spettatori con il film ‘The Transporter’, che ha segnato il 5,8%.

Analizzando ulteriormente il panorama televisivo della serata, su Rete 4 il programma ‘Quarta Repubblica’ ha raggiunto 526.000 spettatori, pari al 4% di share. Su Tv8, il film ‘The Equalizer 3 – Senza tregua’ è stato seguito da 597.000 telespettatori, con un 3,4% di share.

Rai 2 ha proposto ‘Tg2 Speciale – Referendum Giustizia’, che ha segnato 494.000 spettatori e il 2,5% di share. Infine, sul Nove, la trasmissione ‘Via dall’incubo’ ha ottenuto 243.000 telespettatori e l'1,5% di share, completando il quadro degli ascolti televisivi della prima serata.

Eccellenti performance nell'access prime time

Anche nella cruciale fascia dell'access prime time, i dati hanno mostrato una vivace competizione. Canale 5 ha brillato con ‘La Ruota della Fortuna’, che ha conquistato un vasto pubblico di 5.357.000 spettatori, raggiungendo un notevole 24,2% di share. Su Rai 1, la proposta si è articolata in due appuntamenti: ‘Cinque Minuti’ ha totalizzato 4.707.000 spettatori con il 22,2% di share, seguito da ‘Affari Tuoi’, che ha raggiunto 5.067.000 telespettatori e il 22,7% di share.

Questi risultati sottolineano la forte attrattiva e la costante sfida tra le reti principali per la leadership in questa importante fascia oraria.

Max Giusti: il volto del successo

La conduzione di ‘Scherzi a Parte’ da parte di Max Giusti si conferma un elemento chiave del suo successo. Giusti è un apprezzato conduttore televisivo, attore e comico italiano, noto per la sua grande versatilità e la capacità di stabilire un forte legame con il pubblico. Nel corso della sua carriera, ha guidato numerosi programmi di successo, e la sua recente esperienza alla guida di ‘Scherzi a Parte’ rappresenta una delle tappe più significative e celebrate nel panorama televisivo nazionale.