Nel corso di una diretta che ha fatto l'altra sera prima di cena, Helena Prestes non si è lasciata sfuggire il commento cattivo di un'utente che non crede al suo rapporto con Javier Martinez. Infastidita dalla frecciatina di questa hater, la modella ha deciso di risponderle a tono e poi di bloccarla definitivamente.

La reazione di Helena alla provocazione

Continua la "battaglia" di Helena contro gli haters: tutte le volte che può, infatti, la 35enne risponde a tono alle persone che non la smettono di dubitare del sentimento che la lega a Javier da più di un anno.

Mentre era in live su TikTok, ad esempio, la modella si è imbattuta nel commento di un'utente che è convinta che il pallavolista si sarebbe stancato di starle affianco.

"Javier è stufo di me? No, di te e me lo ha detto proprio oggi. Adesso basta, io ti blocco. Avete rotto le scatole", ha detto Prestes visibilmente infastidita dall'ennesima cattiveria che è stata scritta sulla sua storia d'amore.

"Javi non è stufo di me…siamo noi stufi di te me lo ha detto proprio oggi"

e poi la blocca

e come le rimette al loro posto da vera QUEEN 👸🏼👑 pic.twitter.com/olzOT1aOVU — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) March 13, 2026

La reazione dei fan sui social

Tutte le volte che Helena zittisce un hater, nel suo fandom si sprecano i complimenti e gli elogi.

"Le rimette al loro posto da vera queen", "Finalmente", "Aspettavo queste reazioni da tempo", "Certe persone vanno eliminate dal fandom, giusto così", "Brava", "Continua così e non smettere", "Solo applausi", "Ha ragione", "Ha avuto fin troppa pazienza", "Lei vi mangia in testa", "Non riuscirete mai nel vostro intento, rassegnatevi", "Smettetela di rompere le scatole", "Se non vi piace, non seguitela", si legge su X in queste ore.

Il toccante racconto a Verissimo

Oggi, 14 marzo, Silvia Toffanin ha ospitato Helena a Verissimo: la modella, infatti, ha scelto il programma di Canale 5 per la sua prima intervista dopo la scomparsa del papà Antonio (avvenuta poche settimane fa).

Come ha già detto sui social più volte, Prestes ha deciso di farsi forza per sé stessa e per tutta la sua famiglia, infatti è tornata al lavoro e sta provando a mettere in pratica tutto quello che le ha insegnato il padre.

Anche se su Instagram si mostra sorridente e pronta allo scherzo, la modella sta affrontando un periodo complesso e spera di poterlo superare con l'aiuto delle persone che ama, a partire da Javier.