Ennesima risposta di Helena Prestes ad una persona che non approva la sua relazione, in particolare ad un'utente che poi ha cancellato la critica che le aveva scritto dopo che la modella ha replicato. Stufa di sentirsi dire che Javier Martinez sarebbe il suo badante perché la accompagnerebbe agli eventi di lavoro, la 35enne ha fatto sapere che quando ci sia ama ci si supporta in tutto e per tutto.

Il messaggio piccato di Helena

In questi giorni Helena è tornata al lavoro e oggi, 7 marzo, sarà ospite di un evento molto importante a Napoli.

Dai contenuti che la modella sta postando sui social si è saputo che Javier è con lei, e c'è chi ha un po' storto il naso.

Per caso Prestes si è imbattuta nel commento di un'utente di X che ha definito Martinez il suo "badante" e ha scelto di replicare in modo deciso e pungente.

"Domani lo accompagnerò a scattare una campagna tutta sua, vuol dire che sarò la sua badante? Scrivi solo cavolate e ci dovresti pensare su due volte prima di farlo. Ti sto rispondendo solo perché mi è apparso il tuo commento appena ho aperto Twitter, ma non sei affatto importante. Sei solo cattiva. L'amore è anche dedizione e supporto", ha ribattuto la donna prima che la sua hater cancellasse quello che aveva scritto contro di lei.

Domani sarò io la badanti che lo acompagno a scattare una campagna esclusivamente sua ? Tesoro stiamo vicino uno all’altro il più possibile perché ci saranno anche i momenti in cui lavori suoi o lavori non potremmo esserci uno peraltro… Tommy è un suo amico … e le 200… — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) March 7, 2026

Il sostegno del fandom

La frecciatina di Helena alla sua hater ha animato la discussione tra i fan su X, dove si sono esposti in centinaia per commentare l'accaduto.

"Ma concentriamoci sulla campagna di Javier, dicci di più", "Tutta invidia, lascia perdere", "Chissà se queste persone capiranno mai quanto siete fondamentali l'uno per l'altra" "Sei stata fin troppo educata", "Falli parlare, non vi separeranno mai", "State alla larga", "Mollateli", "Sei un mito", "Non dare importanza a questa gente", "L'hai distrutta", "Io non risponderei, bloccherei e basta", si legge sui social il 7 marzo.

Il video della nuova casa

Gli haters non stanno riuscendo a rovinare il bel momento che Helena sta vivendo nel privato, e la prova di ciò arriva dai sorrisi che sta sfoggiando in tutti i contenuti che sta pubblicando in questi giorni.

Prima di raggiungere Napoli per l'evento di Chloe's Love, Prestes ha fatto tappa a Lecco e ha ufficialmente preso possesso della casa che ha comprato e che ha mostrato ai fan in un video esclusivo.